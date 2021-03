Vianney Trejo, nadadora mexicana, denuncia acoso por video en traje de baño

La deportista paralímpica, Vianney Trejo, habló de uno de los malos momentos que ha experimentado en redes sociales después de subir un video a la plataforma de Tik Tok y que terminó siendo sexualizado por algunos de sus seguidores.

La nadadora mexicana aceptó que recibió comentarios "grotescos" después de crear un video en el que porta diferentes trajes de baño mientras baila. A pesar de no tener muchos seguidores, el contenido se comenzó a viralizar y las insinuaciones sorprendieron a la paratleta.

"Fueron comentarios que se me hicieron una falta de respeto y no solamente a mi persona, sino a todas las mujeres, porque yo hice ese video con el afán de mostrar mis trajes de baño, de divertirme, pero no en hacer un video para que se sexualizara de esta forma.

Encontré comentarios desde ‘cuantos likes para que lo hagas de espalda’, ‘me hiciste terminar con sólo verte’, ‘yo sí te pondría en cuatro’", expresó en un video en Instagram.

Además, Trejo aceptó que los comentarios venían de todo tipo de personas, como algunos que en su foto de perfil mostraban a su familia. "Es increíble la falta de respeto. Me sorprendió que muchos en su foto de perfil tenían fotos con su hija, con su esposa, una mujer al lado", lamentó.