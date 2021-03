Secretario de Salud en Coahuila recomienda a adultos mayores no acudir al TSM

El secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, consideró que dada la disminución de hospitalizaciones y nuevos contagios de COVID-19 sí hay condiciones para que la afición del Club Santos Laguna regrese a los partidos que se celebran en el estadio Corona.

"Las mejores condiciones son en este momento, cuando tenemos un 11 por ciento de ocupación hospitalaria", expresó.

Si bien se permitirá el acceso al recinto deportivo a personas de cinco años de edad en adelante, el funcionario recomendó no asistir a los adultos mayores que todavía no reciben la vacuna contra el COVID-19 ya que son considerados dentro de los grupos de riesgo a enfermarse gravemente en caso de contraer el virus SARS-CoV-2. "Por derechos humanos no podemos bloquearlos (en el ingreso al estadio), de preferencia que no vayan hasta que no estén vacunados", expresó.

El funcionario dijo que aunque la pandemia ha evolucionado favorablemente en la región, es importante que la ciudadanía no baje la guardia y atienda las medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del coronavirus.

Ayer por la tarde, el Subcomité Técnico de Salud en La Laguna avaló el retorno de los aficionados al estadio. Se informó que se permitirá el 40 por ciento de la capacidad total que corresponde a 12 mil 450 asistentes además de que habrá venta de alimentos y de bebidas alcohólicas.

Las autoridades señalaron que se vigilarán los protocolos sanitarios durante la venta de boletos en las taquillas así como en los accesos principales al estadio y durante y después de los partidos que dispute el equipo albiverde como local.

El funcionario aseguró que la emergencia sanitaria continuará monitoreada y que semanalmente se estarán analizando los resultados.

Al 4 de marzo, la Región Lagunera registró una ocupación hospitalaria del 10.90 por ciento. Se reportaron 63 personas con sospecha y confirmación de COVID-19 hospitalizadas además de 14 enfermos graves con ventilador como soporte respiratorio.

El semáforo de riesgo Epidemiológico se encuentra temporalmente en amarillo en esta región.