Protocolos para el regreso a los estadios

- El regreso de los seguidores santistas al Corona es inminente. Así como en otras plazas del futbol mexicano, se permitirá un aforo reducido de espectadores, por lo que la Liga MX recordó a los clubes, el procedimiento y condiciones que deberán observar y respetar para la apertura de los inmuebles con la presencia de aficionados durante el Guardianes 2021.

Y es que informó, que de acuerdo con los lineamientos acordados con la Secretaría de Salud Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación desde mayo de 2020, las restricciones establecidas en los protocolos sanitarios para prevenir contagios por coronavirus son varios.

Los clubes deberán contar con la autorización expresa de las autoridades de Salud Estatal en tiempo y forma, para recibir aficionados en sus respectivos estadios, con base en el semáforo epidemiológico establecido por las propias autoridades.

El documento de aprobación y autorización expresa deberá ser enviado a la Liga MX con oportunidad. La ocupación de los estadios no deberá exceder el 50 % del aforo total del inmueble.

Los clubes deberán cumplir puntualmente con cada uno de los lineamientos establecidos en el Protocolo de Sanidad para el Regreso de los Aficionados a los Estadios, elaborado por la Liga MX y aprobado por la Secretaría de Salud Federal.

El protocolo sanitario se divide en 7 puntos generales, con el objetivo de establecer una reapertura gradual, ordenada y segura en cada uno de los estadios:

- Estadio Seccionado

- Venta de Boletos

- Preparación del Estadio

- Zonificación

- Medios de Comunicación

- Seguridad y Capacitación

- Código de Conducta del Aficionado

Cada estadio, de acuerdo a su manual de logística, contará con la señalización necesaria para indicar el flujo de entrada y desalojo, conservando la sana distancia y cumpliendo con las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19. Es importante destacar que la entrada a menores de 12 años de edad no está permitida.

Previo a la apertura de puertas de cada partido el inmueble será sanitizado en su totalidad por una empresa certificada. Además, se contará con personal de limpieza encargado de desinfectar de manera recurrente áreas comunes, sanitarios y puntos de venta.

Quienes ingresan al estadio serán sujetos a toma de temperatura y se les aplicará gel antibacterial con base alcohol del 60 %. Cada estadio tendrá una zona médica especial, para atender posibles casos de COVID-19 y dar un adecuado seguimiento a las personas.

Las áreas destinadas a los grupos de animación permanecerán cerradas y no se permitirá ingresar al estadio mantas, trapos, instrumentos musicales, ni pirotecnia de ningún tipo.

La venta de boletos se realizará de manera electrónica. En los puntos de venta de comida se contará con señalización pertinente para guardar sana distancia, habrá despachadores de gel antibacterial y los productos estarán empacados de manera individual. Todo el personal del estadio deberá estar calificado para realizar su labor conociendo el manual de operación de cada inmueble.

Además, en el Protocolo de Sanidad se contempla el Código de Conducta del Aficionado. El cual manifiesta una serie de medidas que permitirán una sana convivencia, reduciendo el riesgo de contagio con acciones puntuales como:

Evitar reuniones en áreas comunes (antes, durante y después del encuentro), respetar la señalización, usar cubrebocas todo el tiempo que se permanezca en el estadio, no fumar, evitar llegar bajo el influjo de sustancias prohibidas, no introducir objetos de apoyo (mochilas o bolsas), ocupar el lugar indicado en el boleto y no permanecer en pasillos ni escaleras.