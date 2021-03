Muere Álex Casademunt

El cantante español, Álex Casademunt, de la primera generación de la edición española del reality de canto, Operación Triunfo, murió a los 39 años de edad en un accidente automovilístico.

El anuncio de su fallecimiento, el cual ocurrió en Mataró, Barcelona, ha conmocionado más allá de su natal España.

Según se dio a conocer, Álex chocó frontalmente con un autobús, aunque aún se investigan las causas del percance. Su agencia Telegenia confirmó su deceso a través de un breve y emotivo mensaje en Twitter.

"Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de @alex_casad. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz", se lee en la publicación.

Casademunt formó parte en 2001 de la primera generación de Operación Triunfo en España junto a artistas como David Bisbal, Chenoa y David Bustamante.

De hecho, Bisbal se mostró conmocionado por la muerte de su excompañero a través de sus redes sociales.

"No puede ser verdad", se lee en el mensaje que publicó David en Twitter.

"Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad", expresó.

Casademunt también fungió como presentador, concursante o colaborador en diferentes programas como Los Lunnis, ¡Mira quién baila! o Crónicas marcianas.