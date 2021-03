Denuncian problemas por vivienda abandonada

La vivienda con el número 1179 de la calle Mangos, en la colonia Torreón Jardín, permanece en el abandono desde hace un par de años y se ha convertido en un potencial problema de salud para los vecinos aledaños, pues ante la falta de mantenimiento por parte de los propietarios, se han acumulado plagas nocivas entre la basura generada por las hojas de los árboles y la hierba.

Con frecuencia, ratones de este domicilio visitan las casas cercanas, que además tienen que lidiar con la basura y el riesgo de unas láminas de metal que están en el techo, detenidas apenas por unos ladrillos. Los vecinos han tratado de dialogar con los propietarios, a quienes identifican como Miguel Sifuentes y Flor Yong, quienes tienen otra vivienda en la misma calle, pero unas cuadras más al norte.

Los afectados temen la propagación de enfermedades debido al aumento considerable que ha tenido la fauna nociva en este domicilio, además del nulo mantenimiento, pues indican que las ramas de sus árboles atraviesan los cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y esto afecta el servicio cuando hay vientos fuertes. Incluso consideran que es un tema de inseguridad, pues delincuentes han tratado de robar las casas aledañas ingresando por el domicilio deshabitado.

Todo esto ha sido reportado a la Asociación de Colonos de Torreón Jardín, organismo que anteriormente trataba de fungir como intermediario para lograr acuerdos entre los vecinos, sin embargo, hoy se ha "lavado las manos", según señalan los inconformes, que entonces acudieron a la Dirección de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Torreón, donde se comprometieron a enviar inspectores para revisar la situación, pero no proporcionaron folio del reporte.

En un recorrido por la vivienda señalada, por parte de El Siglo de Torreón y en atención al reporte ciudadano, se constataron las grandes pilas de hojas en el exterior de la vivienda que no permiten ver la banqueta. Según indicaron los vecinos, los propietarios tienen más de seis meses sin enviar a nadie para realizar la limpieza exterior ni interior del lugar. No obstante, horas más tarde apareció una persona que ingresó al domicilio. El lugar luce muy deteriorado a simple vista, aunque no se pudo tener acceso al interior, donde los inconformes indican que han observado el crecimiento desmesurado de la hierba mala, además de la acumulación de hojas, lo que ha permitido el desarrollo de ratones.

Temen, además, que una vez que se terminen las bajas temperaturas en la región, sea aquí un área propicia para el desarrollo del mosquito del dengue, por lo que piden a las autoridades municipales que se revise esta situación a la brevedad posible.