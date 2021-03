'Cards' usó de todo para 'seducir' a Watt

A J.J. Watt no le faltaron pretendientes mientras decidía dónde continuaría su espectacular carrera. El ala defensiva, tres veces elegido Jugador Defensivo del Año dijo que había cuatro o cinco equipos que lo estaban buscando seriamente.

Pero entre más opciones veía, más sentido adquiría la opción de marcharse a los Cardenales de Arizona.

Tienen un joven y talentosos quarterback en Kyler Murray. Tienen a DeAndre Hopkins, viejo amigo de Watt en Texas y quien es uno de los mejores receptores de la liga. Tienen al coordinador defensivo Vance Joseph, para quien Watt jugó en los Texanos al inicio de su carrera.

Influyeron las imágenes que todos en la organización de los Cardenales le enviaron del Paradise Valley.

"No voy a mentirles", dijo Watt ayer. "No duele que esté soleado a 18 grados afuera cuando me despierto en la mañana. Es lindo".

Watt, nombrado cinco veces All-Pro y quien cumple 32 años en unas semanas, ha sido uno de los mejores jugadores de la liga por una década con los Texanos, pero pidió salir de Houston debido a que el equipo está en reconstrucción.

Una persona enterada del acuerdo por dos años, dijo que el monto asciende a 31 millones de dólares.

Watt indicó que le gustaría contribuir como líder fuera del terreno en este momento de su carrera, pero lo que más ayudará a los Cardenales a regresar a los playoffs será su producción.

"Son tacleadas para generar que los rivales pierdan yardas, las capturas, desviar los balones, es salir y hacer jugadas, cambiar el juego, intentar cambiar la dinámica, quitar los bloqueos, lo que se necesite como jugador", dijo Watt. "Es así, dominar".

Fue el mejor jugador defensivo en el 2012, 2014 y 2015. Después, las lesiones comenzaron a afectarlo.

Disputó apenas tres partidos en el 2016 y cinco la siguiente temporada por problemas de espalda y una fractura en una pierna. En el 2019, Watt se perdió la mitad de la temporada con un desgarre en el músculo pectoral.

Regresó para disputar toda la temporada 2020 y fue efectivo, aunque no dominante.

Pero los Cardenales confían que sigue siendo una fuerza para tomar en cuenta.