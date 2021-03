Extraña a la afición

a esperanza de nuevamente recibir los gritos de aliento desde la tribuna, ya ilusiona a los Guerreros del Santos Laguna, luego del anuncio de que el Gobierno del Estado de Coahuila y el club albiverde iniciarían la planeación de los protocolos necesarios para volver a recibir aficionados en el estadio Corona, con un aforo limitado.

En conferencia de prensa realizada de manera remota, el volante uruguayo Fernando Gorriarán mostró su ilusión de que tras un año de espera, puedan volver a contar con aficionados en las tribunas de la casa de los Guerreros: "sería algo muy importante para nosotros. Al igual que ustedes extrañan ir al estadio, nosotros extrañamos también ver el estadio lleno. Sinceramente, no hay una fecha confirmada, pero sí sería algo muy lindo poder venir a jugar de local y tener a nuestra gente apoyándonos, creo que sería algo muy hermoso y que necesitamos también", señaló.

AFORO LIMITADO

Aunque no se ha dado por hecho el regreso de los fanáticos a las gradas del moderno inmueble ubicado sobre la carretera Torreón - San Pedro, ya los futbolistas albiverdes se hacen ilusiones de que este mismo domingo, ante Necaxa, pudieran volver a ser acompañados por el aliento de los laguneros. Fue precisamente ante los Rayos, hace casi un año (15 de marzo de 2020), que iniciaron los Guerreros a jugar sin público en el estadio por efectos de la pandemia del COVID-19, en un torneo Clausura 2020 que a la postre quedaría cancelado.

El Gobierno del Estado de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón informaron anoche que trabajan en conjunto con el Club Santos en la evaluación de las condiciones para permitir el regreso de los aficionados al estadio Corona, a un 40 por ciento de su capacidad (alrededor de 12 mil aficionados).

En el comunicado, se resalta que dicho regreso deberá ser "de manera ordenada y responsable… con presencia de gente en las tribunas a partir de este domingo 7 de marzo".

Mediante las redes sociales de Territorio Santos Modelo, se invitó a los aficionados a permanecer atentos a los lineamientos que dictarán las autoridades para permitir de nuevo el acceso al estadio Corona, aunque no se ha dado a conocer el plan de venta de boletos. Actualmente, el club no tiene abonados activos, ya que se les entregó un monedero electrónico a los poseedores de abonos del anterior año futbolístico, quienes no pudieron disfrutar de la conclusión del torneo Clausura 2020; será el propio club el que defina la logística de venta de accesos, en caso de que se abran las puertas este domingo.

PIENSAN EN PUMAS

Pero antes de pensar en tener a santistas en el Corona, "Nando" se concentra en su próximo rival, los Pumas, a quienes visitarán mañana para tratar de imponerse en una cancha históricamente difícil para los Guerreros: "son solo estadísticas. Creo que nosotros estamos pasando por un gran momento como equipo, la verdad es que estamos trabajando para superarnos, para no cometer tantos errores. Sabemos que va a ser un partido muy duro, por la altura, porque vamos de visitantes, porque vamos contra un gran rival. Va a ser un partido complicadísimo (sic), pero trataremos de hacer nuestro juego, de igual manera que en todos los partidos, para traernos los tres puntos a casa".

"Pumas está pasando un mal momento, pero no dejan de ser grandes jugadores que hace dos o tres meses estaban peleando por el título. No hay que descartar nada, sabemos que son un gran equipo y trataremos de hacer nuestro trabajo para traernos los tres puntos, que sería muy importante", remató Gorriarán.

Para el volante de contención, Santos ha hecho méritos para conseguir mejores resultados jugando de visita, pero por una u otra razón, se han quedado cortos: "creo que no solamente a nosotros se nos complica, creo que a todos los equipos del torneo se les complica ir a sacar puntos como visitantes, porque el equipo local se hace muy fuerte, la verdad es que en lo personal sí nos cuesta un poco, pero nunca cambiamos nuestra ideología, tratamos siempre de hacer buenos partidos, creo que contra San Luis merecimos mucho más que la derrota esa, en Mazatlán y con Atlas también propusimos nosotros. Hemos hecho grandes partidos como visitantes, el equipo se planta en cualquier cancha de igual manera y le hacemos partido a cualquier equipo", apuntó.

El uruguayo reconoció que no le gustó al plantel pasar de estar ganando por tres goles a apenas sacar la victoria el domingo pasado, aspecto que ya analizaron y buscarán corregir: "sí nos fuimos un poco preocupados, sobre todo por los descuidos al final, en los últimos quince minutos bajamos mucho el ritmo futbolístico; nos fuimos un poco preocupados, pero ya lo hablamos, sabemos que no puede volver a suceder eso, habíamos hecho un gran partido y por esos quince minutos no iba a ser justo si es que perdíamos puntos". Hemos tenido la oportunidad de hoy en día estar un poco más arriba, creo que hicimos los méritos en algunos partidos, pero aún así, estamos en posición de privilegio, a pesar de que tenemos a grandes jugadores lesionados, creo que es mérito de todo el plantel", sentenció

8 PARTIDOS ha jugado Fernando Gorriarán en el torneo, en todos ha disputado los 90 minutos.