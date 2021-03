Desaira Conagua reunión con empresarios

El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) consideró urgente que se brinde información sobre Agua Saludable para La Laguna y que exista claridad en el proyecto federal, dada la magnitud de las obras que se contemplan y la inversión millonaria que representa en recursos públicos.

Aunque se había confirmado la presencia del director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Filemón Rodríguez Castillo, en la reunión de ayer del CLIP, a última hora se disculpó el funcionario y no acudió. José Luis Hotema de Santiago, presidente del CLIP, dijo que ha sido una constante que se ha presentado, tanto con los organismos empresariales como con los de la sociedad civil, que Conagua está cerrada al diálogo sobre los proyectos, especialmente de Agua Saludable para La Laguna. Consideró que hay evasión de parte de la dependencia federal para tratar este tema pese a la importancia que tiene para la Comarca Lagunera. En este tenor, el titular del CLIP se reunió con la senadora de Morena, Margarita Valdez, de Durango, quien apoya que se tenga apertura por parte de la Conagua.

"La senadora se comunicó directamente con Blanca Jiménez, la directora general de Conagua, pidiéndole una cita, que ya se había solicitado entre ellas y con el grupo de especialistas que tenemos en el CLIP, buscando que podamos conocer ese proyecto", explicó el empresario.

Hotema de Santiago dijo que hay colegios de profesionistas que están participando en el grupo de especialistas, a fin de revisar los aspectos técnicos de Agua Saludable para La Laguna, pues indicó que hay temas que no se tomaron en cuenta al momento de realizar el proyecto y que los organismos empresariales habían puesto sobre la mesa, de ahí la urgencia de aclarar las cuestiones con la dependencia federal. "No queremos que se cancele el proyecto, pero hay adecuaciones que no se tomaron en cuenta, son aspectos técnicos que se tienen que mencionar con precisión", dijo.

El titular del CLIP dijo que la Conagua ha evidenciado una "cerrazón" con todos los organismos, sin ser exclusivamente con el CLIP, por lo que insistió en que se apoyarán en la senadora morenista para que exista claridad en lo que se está haciendo, a fin de que las obras sean en beneficio de la región. "Anteriormente había más comunicación, en esta administración se han cerrado, ha habido opacidad", indicó.