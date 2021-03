Los extraño tanto, dice Gloria Trevi

"Los extraño tanto, esto no es lo mismo sin ustedes", dijo Gloria Trevi en el Teatro Metropolitan, en donde el pasado sábado ofreció un concierto vía streaming denominado "Trevi in da House".

Por primera vez, Glorisa ofreció un recital sin sus fans y desde el comienzo fue evidente que la cantante necesita a sus seguidores para ofrecer un show como a ella le gustan.

En lo que regresan poco a poco los espectáculos presenciales, Gloria dio su presentación streming ante miles de personas de México y otros países como España, Ecuador o Estados Unidos.

A las 8:30 de la noche, Trevi arrancó la velada virtual con Pelo Suelto, EL favor de la soledad y un medley integrado por La noche, Pruébamelo y Me río de ti.

"No podemos pretender que este es un concierto normal porque ustedes no están aquí físicamente, los extraño tanto, pero tanto, extraño sus gritos, sus voces, su energía, sus locuras, pero ahorita no están aquí, miren este teatro vació, cómo se ve, de verdad chicos que hemos vivido lo indecible lo inimaginable", dijo la intérprete.

Con un cambio de ropa, el romanticismo llegó con Vestida de azúcar y el empoderamiento femenino explotó en el Metropolitan con el tema Grande, que grabó Trevi con Mónica Naranjo,

"Les acabo de mostrar mi lado más romántico, pero todas las mujeres tenemos miel y veneno y hay que reconocer que son poquitas, pero si hay algunas mujeres que nos vengan a todas, hay un lado obscuro en algunas mujeres, pero principalmente es porque los hombres se han ganado, no la miel sino el veneno…", expresó.

Gloria Trevi no escatimó en la producción visual de este show online, y es que, en casi cada canción hizo un cambió de ropa, una pantalla gigante detrás del escenario mostraba imágenes.