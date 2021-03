Todos los ganadores de los Golden Globes 2021

Lista completa de ganadores de la 78va edición anual de los Globos de Oro, que se entregaron el domingo en una ceremonia transmitida desde Beverly Hills, California, y Nueva York.

CINE

Mejor película de drama: “Nomadland”.

Mejor película musical o de comedia: “Borat Subsequent Moviefilm”.

Mejor director: Chloé Zhao, “Nomadland”.

Mejor actriz, drama: Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”.

Mejor actor, drama: Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Mejor actriz, musical o comedia: Rosamund Pike, “I Care A Lot”.

Mejor actor, musical o comedia: Sacha Baron Cohen, “Borat Subsequent Moviefilm”.

Mejor actriz de reparto: Jodie Foster, “The Mauritanian”.

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.

Mejor película en lengua extranjera: “Minari”.

Mejor cinta animada: “Soul”.

Mejor guion: Aaron Sorkin, “The Trial of the Chicago 7”.

Mejor música original: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, “Soul”.

Mejor canción original: “Io Sí”, “The Life Ahead”.

TELEVISION

Mejor serie de drama: “The Crown”.

Mejor actriz, serie de drama: Emma Corrin, “The Crown”.

Mejor actor, serie de drama: Josh O’Connor, “The Crown”.

Mejor serie de comedia o musical: “Schitt’s Creek”.

Mejor actriz, serie de comedia o musical: Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”.

Mejor actor, serie de comedia o musical: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”.

Mejor serie limitada o película hecha para TV: “The Queen’s Gambit”.

Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Anya Taylor-Joy, “The Queen’s Gambit”.

Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”.

Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Gillian Anderson, “The Crown”.

Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: John Boyega, “Small Axe”.

Premio Cecil B. DeMille: Jane Fonda.

Premio Carol Burnett: Norman Lear.