'Pasé mucha hambre', responde a Origel

Luego de que Juan José Origel fuera duramente criticado en el programa Suelta la Sopa por acudir a Miami a aplicarse la vacuna de COVID-19, el periodista de espectáculos causó controversia al publicar una fotografía junto a Aylin Mujica.

Y es que, la conductora de dicho programa, desaprobó que Origel acudiera a la ciudad cuando no vive ni trabaja ahí.

"Tu le estas quitando la oportunidad a un abuelo tuyo, o un padre tuyo a que tenga la vacuna. Sabes la cantidad de personas que viven en Estados Unidos, que pagan impuestos, y que tienen derecho a la vacuna … me parece una manera de actuar muy egoísta".

En respuesta, Juan José usó sus redes sociales para publicar una fotografía junto a Mujica, en la que escribe.

"Mi querida Aylin Mujica, ya se te olvidó cómo llegaste a México??? Porque a mi no".

Aylin, no se quedó atrás y contestó:

"Traté de interpretarlo, 'Pepillo', pero no veo manera. Primero porque cómo olvidar cómo llegué a México, y es precisamente lo que me hace levantarme todos los días a salir de mi vida a salir a luchar la comida y a sacar adelante a mis hijos, no se me puede olvidar. Tu lo sabes muy bien, desde el año 94 viste cómo trabajaba, cómo tenía dinero o tenía que decidir si iba a un casting o me comía una torta. Pasé mucha hambre, dormí en un parque, no me fue nada fácil. Y una de las personas que confió en mí, no fue tu persona, fue la señora Florinda Meza, a la cual le estoy eternamente agradecida", dijo en Suelta la Sopa.