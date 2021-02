A PONERSE BRAVOS

- Con la obligación de quedarse con los tres puntos en disputa, Santos Laguna recibe hoy a puerta cerrada en el Estadio Corona a los Bravos de Ciudad Juárez.

Los Guerreros vienen de sufrir su primera derrota del torneo tras caer por la mínima diferencia en la capital potosina ante el Atlético de San Luis, mientras que los fronterizos ganaron en casa con el mismo marcador de 1-0 a los Cañoneros de Mazatlán.

El partido correspondiente a la octava jornada del Guardianes 2021, comenzará en punto de las 19:06 horas, el cual será dirigido por el guanajuatense Luis Enrique Santander Aguirre, quien será auxiliado en las bandas por los asistentes Alberto Morín Méndez y Salvador Saldívar Guzmán.

Santos llega al partido en el sexto lugar de la tabla con 12 unidades, mientras que Bravos tiene 8 puntos en el puesto 13.

POCA HISTORIA

Desde su fundación hace pocos años, el FC Juárez no ha podido derrotar a los Albiverdes. Solamente tienen una visita oficial en la Liga MX a Torreón, con saldo favorable para los laguneros 3-0 en el Apertura 2019, con anotaciones de Brian Lozano, Carlos Emilio Orrantia y Adrián Lozano.

Además de los Bravos, en el máximo circuito han visitado el Corona las extintas Cobras y los Indios. Entre los 3 equipos registran 7 presentaciones en la Comarca, con cuatro derrotas, dos empates y apenas un triunfo en la temporada 1990-91, por parte de las Cobras 3-1.

Debido a su reciente creación, son pocos los elementos que han vestido ambas playeras. Está el caso del uruguayo Jonathan Lacerda y el ecuatoriano Eryc "La Culebra" Castillo. Como técnico, Luis Fernando Tena, ha estado en el banquillo de los dos equipos.

ALINEACIÓN

Todo indica que Guillermo Almada solamente tendría una variante en su cuadro titular, que sería en la zona defensiva, donde Hugo Isaac Rodríguez sustituiría al suspendido Félix Torres, para hacer dupla con el brasileño Matheus Dória.

En la portería estaría Carlos Acevedo, mientras que en las laterales jugarían Ronaldo Prieto y el "Charal" Orrantia. La media de contención estaría conformada por Alan Cervantes y Fernando Gorriarán, en tanto que como volantes a Juan Otero y el juvenil Omar Campos, dejando en el eje del ataque a Santiago Muñóz e Ignacio Jeraldino, aunque Alberto Ocejo pudiera ingresar por el chileno.

PARTIDO DIFÍCIL: ALMADA

Para Guillermo Almada el partido de hoy será muy complicado debido al plantel y técnico del equipo fronterizo.

"Tienen una muy buena plantilla, muy buenos futbolistas, muy buen entrenador. Ha tenido partidos muy buenos, siempre nos tratamos de enfocar en lo que nosotros hacemos. El otro día no hicimos un mal partido, pero nos faltó más creatividad en los últimos 20 metros y la definición. A la hora de defendernos, nos costó mucho en los circuitos, tener el protagonismo, nos faltó el puntillazo final, más precisión en los últimos 20 metros. Así que esperamos el domingo un partido muy complicado, difícil por la calidad del rival que tenemos enfrente", señaló.

Mencionó también que en dado caso que Hugo Rodríguez participe en el duelo, él será el capitán, de lo contrario, lo sería el arquero Carlos Acevedo.

Almada no está del todo contento con la designación de Santander como árbitro central, ya que para el técnico uruguayo es un silbante que corta mucho el juego.

"Lo que me gusta es que los partidos tengan continuidad, que se juegue el mayor tiempo posible; Santander no se caracteriza por eso, es un árbitro que corta mucho el juego cosa que a nosotros no nos gusta y va en desmedro del espectáculo, pero ojalá y que sea un arbitraje normal, que le de continuidad al juego", expresó.

HABLA TENA

Luis Fernando Tena resaltó la intensidad con la que juega Santos, y espera aprovechar los espacios que dejen los Guerreros en zona defensiva.

"Es un equipo que domina muy bien su forma de jugar desde torneos anteriores, es un equipo muy intenso, que presiona muy bien, que no te deja jugar, y en la medida que podamos salir nosotros de esa presión podremos hacer mucho daño, porque es obvio que el que aprieta mucho hacia adelante va a dejar espacios atrás, y eso lo que intentaremos aprovechar", destacó.

Mencionó que su equipo está completo, y que sus futbolistas luchan por ganarse un lugar.

"El equipo está bien, sin lesionados, todos peleando por un lugar, en términos generales bastante bien. Hay una muy buena competencia interna, hay jugadores siempre de donde echar mano para cualquier esquema que uno quiera jugar; muy contento con el plantel", finalizó.

12 PUNTOS suma Santos Laguna en el sexto lugar, mientras que Bravos tiene 8 unidades en el puesto 13.

Antecedentes

Torneo Local Visitante Copa AP16 Santos 1-1 Juárez Copa AP16 Juárez 3-3 Santos Copa AP17 Santos 2-0 Juárez Copa AP17 Juárez 0-3 Santos Apertura 2019 Santos 3-0 Juárez Clausura 2020 Juárez 1-2 Santos Guardianes 2020 Juárez 1-1 Santos