Fátima Molina se acepta tal cual es; novela sube rating

Luego de que hace unos días Fátima Molina se defendió de quienes decían que por su aspecto físico la telenovela Te acuerdas de mí cambiaría de horario tras la baja de rating, es ahora la actriz quien detalló que no se quedará callada y continuará denunciando los actos de odio y racismo que reciba.

En entrevista con Paola Rojas, Molina detalló que ella continuará con su mensaje de aceptación; fue atacada por ser "morena" y "tener un lunar debajo del ojo".

Fátima detalló a Paola que tras la denuncia pública que hizo, los mensajes de odio en su contra han disminuido y que a su vez las palabras de apoyo le han llovido de todos lados.

"Frenó, en un gran porcentaje los mensajes de odio, los mensajes de discriminación y culpándome. Los mensajes de apoyo e identificación crecieron muchísimo y lo agradezco en verdad", confesó la actriz.

Explicó que para que estos actos de odio hacia ella u otras personas desaparezcan, se debe trabajar educando a los hijos, cambiando viejas creencias y prácticas como el racismo hacia los morenos.

"Lamentablemente estamos educados bajo un sistema de creencias erróneas, tanto en el aspecto físico como el machismo y son muchas cosas", dijo.

Reiteró que ella se acepta tal cual es, no piensa someterse a ningún cambio físico, pues se quiere y desea transmitir ese mensaje de aceptación.

"Me siento orgullosa de ser mexicana, nunca ha sido un impedimento para mí mi aspecto o mucho menos. No me pienso quedar callada ante este tema que me parece gravísimo. Lo que tenemos que hacer y manejar a partir de ya es el amor propio. Si te quieres tú, como eres, qué padre o si te quieres hacer lo que sea para sentirte bien, también está bien, pero que sea porque tú quieres y no para encajar en algo", indicó.