Reducen patrullaje ante 'golpeteo' interno

El Director Municipal de Seguridad Pública acusó a la Contralora y a la Directora Municipal de Administración y Finanzas de poner en riesgo la seguridad de los habitantes de la capital.

Antonio Bracho Marrufo explicó que no se ha reanudado el suministro de combustible para cerca de 200 vehículos de Seguridad Pública, tras la suspensión ordenada por la Contraloría Municipal porque dichas unidades por anomalías en la rotulación de identificación.

"No se siguió el procedimiento correcto por parte de Contraloría, sí quiero dejarlo muy claro: la contralora Martha (Judith Ávila) y la directora Érika (Ruiz Hernández) han puesto en riesgo la seguridad de la capital", señaló Bracho Marrufo.

Dijo que la paralización de las 200 patrullas implica a la mitad del parque vehicular de la corporación, pues "de la noche a la mañana" les fueron cancelados los códigos para abastecer de combustible a partir del pasado miércoles.

"Era un procedimiento sencillo en el cual únicamente se iba a verificar si estaban rotulados los vehículos, cuáles faltaban, a cuáles les faltaba alguna numeración", expuso el Director de Seguridad la mañana de este viernes.

Añadió que entre las observaciones que refirió la Contraloría Municipal se encuentra que unos 89 vehículos no estaban localizados, pero que Seguridad Pública pudo comprobar que estaban en servicios bancario, de custodia o en reparación mecánica.

Además, se informó que había 106 vehículos con irregularidades, incluyendo al que usa el propio Antonio Bracho y los Subdirectores.

"Es importante señalar que en este momento más de la mitad de la capital está sin rondines. Creo que es un tema que debe de tomar en cuenta el Congreso y el Cabildo, debe de haber responsabilidades de esta situación", acusó Bracho.

Finalmente, reiteró que la seguridad es una garantía constitucional que debe cumplir el Ayuntamiento con la ciudadanía y no debe arriesgarse por ningún procedimiento.

SIN LOCALIZAR, EL 40% DE PATRULLAS

La Contralora Municipal descartó que la seguridad ciudadana esté en riesgo por la paralización de 221 vehículos a falta de combustible por anomalías; pues de esa cifra, casi la mitad se desconoce su paradero.

Martha Ávila reiteró que la suspensión en el suministro de gasolina para las unidades de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) obedece a anomalías detectadas en una auditoría, principalmente por falta de identificación visual con logotipos del Ayuntamiento, la corporación y números económicos, así como su localización.

"El 40 por ciento de ellos no se presentaron, no tenemos la garantía de que de alguna manera estén prestando servicio. De esa misma cantidad, 20 por ciento está en talleres y los otros no traen identidad municipal", dijo la Contralora.

Fue clara al señalar que lo que se pretende es garantizarle a la ciudadanía la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del recurso del Ayuntamiento, por lo que el propio Presidente Municipal, Jorge Salum del Palacio, respaldó la suspensión en el suministro de gasolina para las patrullas que presentan anomalías.

A la par, la Contralora enfatizó que el patrullaje y la seguridad para la ciudadanía está garantizado.