LO QUE SE LE PONE A LA CAMA

Un muchacho conoce a una chica muy guapa y simpática pero ella "no lo pela", es decir, no le hace caso, pues entonces el pobre muchachito ahí anda, intentando conquistarla, pero ella lo trae "arrastrando la cobija". O sea que el joven anda todo triste, deprimido, "bocabajeado" (con la boca hacia abajo) porque no le hace caso la muchacha; ese es el sentido que le damos a la frase "arrastrando la cobija", porque cuando andamos tristes y "depres" nada más queremos estar en la cama y si nos levantamos (para ir al baño, por ejemplo) no soltamos ni la cobija y ahí la traemos arrastrando.

A todo esto, ¿qué es la cobija? Pues en este caso es esa "ropa de cama" que sirve para eso, para cobijarnos, porque el verbo "cobijar" existe y tiene el sentido de proteger, amparar, cubrir. Ambas palabras, (cobija y cobijar) como muchas otras de nuestro lenguaje: cubículo, cubierto, concubina, incubar, etc., contienen esta raíz latina del verbo cubare, que significa "estar acostado".

Ya que andamos con cosas de la cama… o sea, con lo que se usa para cubrir el colchón (antes de que alguien piense mal) tenemos también el cobertor (que no es difícil deducir que es "el que cubre") y la colcha, que para efectos prácticos es casi lo mismo que la cobija y el cobertor en el sentido de que "nos cubre y protege al acostarnos", pero su origen es diferente porque es del francés antiguo colche que quiere decir "lecho", y de ahí también nos llega la palabra "colchón".

¿Oiga, y el edredón? Ya me pregunta una lectora y yo rápidamente le respondo que el edredón también es un cobertor, pero para que se le dé este nombre debe de contener algún relleno como plumas de ave, algodón, etc. esto según la Academia Española pero yo digo que también el cobertor y la cobija, si no, pues ni taparían nada y no pasarían de ser una simple sábana o una manta.

Hablando de sábanas, se les llama así a las telas, a los lienzos que se ponen en la cama para no acostarse así en el colchón "pelón", y claro, la otra sábana que se pone para que uno se pueda tapar con algo ligero. El origen de la sábana es del latín sabanum que es un lienzo, un paño grande, y ¡aguas! porque no debe confundirse con "sabana" (sin tilde y palabra grave o llana) que es un llano muy grande, un terreno extenso donde no hay cerros y casi no hay árboles pero sí mucha hierba.

Estos son algunos elementos de la cama, pero hay muchísimos más. Por ejemplo: el cubrecama que tiene fines decorativos; la falda de cama, que es esa telita decorativa que se pone entre el colchón y el boxsping (o sea, la base) para que no se vean las patas de la cama; y por supuesto, las almohadas (de diferentes tamaños) con sus respectivas fundas, además de los cojines, que tienen la doble función de hacer que la cama se vea muy bonita de día y la de estorbar cada noche cuando hay que quitarlos todos para que uno pueda echarse tranquilamente a dormir. ¡Qué gorro!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Ana Laura Tijerina: ¿Es correcto, en lugar de decir "por encima", decir "por cima"?

LE RESPONDO: Decir "por cima" en lugar de "por encima" ya no es correcto, aunque hace años era válido. Ahora debe decirse "por encima".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Mañana pienso correr 25 kilómetros… tal como hoy, que también lo he pensado