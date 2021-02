Regresan a sus casas a usuarios sin cita para vacunas contra el COVID

Adultos mayores que acudieron a aplicarse la vacuna contra el COVID sin cita o de otros municipios fueron regresados a sus domicilios sin ser inmunizados.

El Delegado Federal, Reyes Flores Hurtado, informó que los habitantes de Ciudad Frontera que acudieron sin cita, se les tomaron sus datos para darles lugar al día siguiente.

Explicó que las personas de la tercera edad son citadas por hora, para evitar que se conglomere la gente y reduzca los riesgos de contagios.

Desde las seis de la mañana llegó gente al Auditorio Municipal para hacer fila de varias horas aparentemente para alcanzar la inmunización, pero Flores Hurtado indicó que eso no era necesario porque se les está vacunando por cita para hacer rápido el proceso y evitar largas filas.

El primer día de la vacunación registró errores de logística como ausencia de adultos mayores citados que al parecer no recibieron la llamada, la presencia de otros que no fueron convocados, así como otros más que presuntamente sí fueron llamados pero no se presentaron.

El funcionario indicó que el programa contempla la inmunización de más de siete mil sexagenarios. Este jueves programaron aplicar mil dosis en dos centros, y diariamente hasta terminar con las vacunas.

Sostuvo que el 20 por ciento de la población no acepta la vacuna, y de Ciudad Frontera son nueve mil los adultos mayores y recibieron siete mil 220 dosis para inmunizarlos.