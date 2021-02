Revelará su vida a través de letras y música

El músico británico Paul McCartney anunció este miércoles la publicación de un libro que reflejará su vida a partir de las letras de 154 de sus composiciones, que incluirá algunas de sus obras de juventud.

"En más ocasiones de las que puedo contar me han pedido si podría escribir una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado", afirmó el Beatle en un comunicado.

"Aquello que siempre me las he apañado par hacer, ya estuviera en casa o en la carretera, es escribir nuevas canciones", agregó McCartney al revelar la publicación de un libro que verá la luz el próximo noviembre.

El músico británico asegura que no conserva diarios escritos con hechos cotidianos de su pasado: "Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, y me he dado cuento de que sirven en gran medida para lo mismo. Estas canciones cubren mi vida entera", describió.

Los temas que se incluirán en el libro incluirán composiciones tempranas, canciones de los Beatles y los Wings, así como algunas de sus propuestas en solitario, que abarcan hasta el presente.

Esas letras están acompañadas por descripciones sobre las circunstancias en las que fueron escritas, la gente y los lugares que las inspiraron, y sus reflexiones actuales sobre ellas.

También incluirá material del archivo personal de McCartney que no se había publicado hasta ahora, como manuscritos, cartas y fotografías inéditas.

"Espero que lo que he escrito muestre a la gente algo sobre mis canciones y mi vida que no habían percibido hasta ahora. He tratado de decir algo sobre cómo surge la música, lo que significa para mí y lo que espero que signifique también para los demás", esgrimió.

Paul McCartney, conocido por ser un músico inquieto, ha dado de que hablar los últimos meses luego del lanzamiento de su álbum McCartney III, que cuenta con once nuevas canciones, entre las que destacan "Winter bird / When winter come", "Find my way" y "Women and wives".

A esto se suma el impacto que causó luego de protagonizar la portada de la revista Rolling Stone del pasado mes de diciembre del año 2020, donde apareció junto a la cantante Taylor Swift.

El acontecimiento causó impacto entre sus seguidores, dado que se, hasta ese momento, se desconocía la relación cercana que mantenía con la cantante.

McCartney y Swfit protagonizaron una entrevista que mantuvo la escénica de una plática entre amigos, donde ambos compartieron datos exclusivos sobre sus más recientes producciones.

Además, se sabe que la cantante entabló una íntima relación con el intérprete inglés, dado que programó el lanzamiento de su último material discográfico de forma que no interviniera con el del último álbum de Paul.

Ambos compartieron experiencias duras que han pasado tras llegar a la cima de la fama, cuando Paul preguntó a Swift sobre la canción "Peace", donde parece reflejar correctamente la realidad que viven como consecuencia de la fama.