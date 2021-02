Exigen desaforar a Cabeza de Vaca

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para acusarlo por presuntos actos de corrupción.

De acuerdo al coordinador de los diputados del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier, la Fiscalía atribuye a Cabeza de Vaca la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal equiparado.

Sin embargo, el gobernador de Tamaulipas usó la misma red social para asegurar que "se orquesta una embestida política" en su contra.

"Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello", aseguró a través de sus redes sociales.

Pese al alegato de Cabeza de Vaca, el documento compartido por Mier reveló que detrás de la petición está la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda.

La Cámara de Diputados deberá ratificar la solicitud de desafuero en dos días, el jueves 25 de febrero.

De acuerdo a lo reportado por la prensa local, en meses pasados se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares.

A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.

Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional, pidió en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra.