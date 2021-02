Protestan por falta de atención en hospital de San Pedro

Un grupo de poco alrededor de 30 personas de varios sectores del municipio de San Pedro, se manifestaron este martes al exterior del Hospital General, pues denunciaron falta de atención y medicamentos.

Los quejosos en su mayoría mujeres llegaron alrededor de la una de la tarde y debido a que el nosocomio está resguardado por elementos de la Guardia Nacional, quienes de inmediato se desplegaron al frente del edificio pues además ahí se encuentra el área de Triage o de primer atención a pacientes sospechosos de COVID-19, las personas se hicieron hacia el lado de donde se encuentran las instalaciones de Cruz Roja.

La mujer que estaba al frente de la movilización, dijo ser del ejido 20 de Noviembre y manifestó que, desde hace tiempo quienes padecen enfermedades crónico degenerativas acuden al hospital pero no se les surte el medicamento, otras no reciben la atención requerida debido a que no se cuenta con el servicio, pues una necesitaba una mastografías y examen sanguíneo, otra un ultrasonido de pierna y para hay quienes necesitan cirugías mayores por el costo que no pueden cubrirlo.

"Hay una señora que le necesita una operación y le cobran 50 mil pesos y no cómo le hace para pagar tanto dinero".

Dijo que en su caso necesita una cirugía de tiroidea y desde hace 15 días que se le recetó un medicamento pero no hay en el hospital y se les dice que los servicios que necesiten se los tienen que "hacer por fuera".

La mujer que estaba al frente de la manifestación ingresó el hospital donde fue atendida por directivos y expuso cada uno de las circunstancias de las personas que necesitan la atención, luego de algunos minutos acusaciones mutuas y explicaciones, finalmente se determinó que se les atendería de uno por uno y en caso de no contar con el medicamento y el servicio requerido se les dijo que se canalizaría al Hospital de Torreón o de así requerirlo a la ciudad de Saltillo.

Cuando la mujer salió para comunicar al resto de las manifestantes la respuesta obtenida, un integrante de la asociación de Bomberos Voluntarios y les entrego parte de los medicamentos que necesitaban, ya que les dijo es parte de la labor que realizan se comprometió a conseguir lo necesario para quienes necesitan realizarse hemodiálisis, por lo que los quejosos decidieron rechazar la atención que se les ofreció el personal del hospital.