Pandemia recrudece pobreza en comunidades de Durango

La pandemia recrudeció la pobreza en Mezquital, un municipio que ya era de los de mayor marginación desde antes de la emergencia sanitaria.

La diputada local, Sandra Luz Reyes Rodríguez, originaria de la localidad de Santiago Teneraca, reconoció que, aunque no se cuenta con las cifras precisas, se incrementó la incidencia de desnutrición infantil, por lo que las muertes de niños por este motivo continúan.

"Desgraciadamente ha afectado mucho porque las familias viven de migrar a otros estados, de ir en busca de empleo, de fuentes de empleo porque en nuestra región prácticamente no hay (...) Ahora se les ha dificultado mucho y por falta de alimentación y por desnutrición han muerto varios niños y niñas desgraciadamente", indicó.

Aunque dijo no tener una cifra exacta, compartió que desde su experiencia personal como maestra de la región indígena es testigo de que son frecuentes los casos de alumnos que no comen lo que requieren, por lo que no pueden concentrarse.

Por su parte, Perfecto Ciriano, dirigente de la zona indígena, coincidió en que la pobreza se ha recrudecido, "hay hambruna, no hay fuentes de empleo", señaló.

Y aseguró que se ha observado que en esta región lo único que ha apoyado a quienes están afiliados es el programa Sembrando Vida, ya que reciben cuatro mil 500 pesos cada mes, con lo que han podido subsistir.