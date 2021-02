CUANDO ES LO ÚLTIMO

Lo último es lo que está al final de una sucesión de cosas. Por ahí debe ir la definición del diccionario, pero también puede ser un montón de cosas más. Por ejemplo la última moda es lo más reciente, lo más actual. Una persona que anda luciendo un vestido que hace muy poco tiempo fue diseñado, se dice que anda vestida "a la última moda" y que su indumentaria es "el último grito de la moda" que alguien con un poco de exageración ha convertido en "el último alarido de la moda" entendiendo que el alarido es algo más intenso que un simple grito.

Pasa también con las personas a las que les gusta mucho la tecnología y siempre tienen lo último, lo más novedoso. También, cuando al abuelo "ya le andan rondando los zopilotes" alguien podrá decir que "ya está en las últimas" y los familiares interesados en que exprese su última voluntad a favor de ellos, andan muy pendientes del momento en que el viejito dé el último suspiro, que es cuando pasa del más acá al más allá o como dicen en mi rancho: "ya no va a pedir café". Pero antes de que "se pele" el viejito, habrá que traerle al sacerdote para que le administre los últimos sacramentos, para que se despida santamente.

"La última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido…" dice una viejísima canción que no por vieja ha dejado de cantarse y sigue estando de moda y me pongo a pensar en lo difícil que ha de ser para un sujeto la urgencia del olvidar esa última noche: "en que fuiste mía y hoy debo olvidarla por mi bien…"

"El último es un gallina" decíamos cuando estábamos chavitos, arrancando una carrera improvisada y a veces en lugar de calificar al más lento como la plumífera hembra del gallo, alguien sentenciaba al arrancar: "¡pamba al último!" o sea que el que llegara al final iba a ser castigado con una pamba que era un montón de manazos dados en la cabeza.

Ese mismo grupo de gañanes cuando salen en fila de una fonda van a decir que "el último paga la cuenta" y es que como dice el dicho: "el que ríe al último ríe mejor".

En la mañana encendemos la televisión para enterarnos de "las últimas noticias", para saber qué accidentes hubo o cómo fue que ultimaron a uno, que es como decir que le dieron "matarile" o que lo mandaron al otro mundo. El adverbio últimamente se refiere a lo que ha sucedido en los últimos tiempos, o sea en épocas recientes, y hay algunos que usan el vocablo "ultimadamente" que no existe en el diccionario, pero que coloquialmente le damos el sentido de "a fin de cuentas" en un tono algo despectivo.

Había un boxeador que se llamaba Ultiminio y que era muy hábil para "ultimar" a sus adversarios en el ring y que por eso cualquiera puede sentirse como "la última cerveza en el desierto". En fin, cuando hablamos y discutimos siempre queremos decir "la última palabra" aunque nos pase como el marido oprimido que presumía de que cuando discutía con su esposa el siempre decía "la última palabra", que era: "sí mi vida…" "lo que tú digas, mi cielo…"

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Magaly Loredo: Soy de Cuba y me interesaría saber cómo se dice guanajo en México. Gracias.

LE RESPONDO: Lo que en Cuba se conoce como guanajo, en México se le llama guajolote o pavo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La tiranía es nuestra propia libertad. La libertad es la tiranía de los demás.