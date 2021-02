Para Los Tigres del Norte, Torreón es una ciudad que forma parte de su historia y es por eso que los integrantes de la agrupación no la olvidan.

Jorge Hernández, líder del grupo, ofreció una entrevista exclusiva vía zoom a El Siglo de Torreón en la que reiteró el compromiso que tienen con los laguneros, quienes les han dado todo su cariño desde que comenzaron su carrera a la fecha.

Hace 10 años, Los Tigres lanzaron su disco MTV Unplugged que se volvió un suceso musical, de eso también charló Jorge y además opinó sobre las gestiones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos y México.

-¿Cómo estás?

Me da mucho gusta saludarlos, aquí estamos en casa, tranquilos y esperando el momento de poder volver a hacer nuestro trabajo con nuestro público. Qué gusto saludar a los laguneros.

-¿Cómo se encuentran tus compañeros y sus familias?

Todo muy bien. Afortunadamente no nos hemos enfermado, todo ha estado bien. Estamos contentos por eso, pero también estamos desesperados por no hacer nuestros conciertos como antes, sin embargo, acataremos las medidas de nuestros gobiernos.

-¿De qué manera recuerdan a Torreón?

Tengo recuerdos muy bonitos de Torreón. Hacíamos unos bailes grandísimos hace muchos años. La primera vez que fuimos a Torreón había un lugar con una pared de puro ladrillo, y muchas personas estaban arriba de esa pared viéndonos; esa imagen nunca se me borra de la mente. Siempre que pienso en La Laguna, se me viene a la mente ese cariño que nos ha dado el público. Nunca se nos olvida Torreón.

Podría decirse que Torreón forma parte de su historia, ¿No es así?

Ese es el legado que nos ha dado Torreón. Imagínense cuántos recuerdos no tenemos con laguneros que han vivido historias relacionadas con nuestra música. Hay quienes se conocieron en nuestros eventos y hoy están casados, o bien hay fans que siendo niños nos conocieron y hoy, de adultos, siguen con nosotros.

-Hace 10 años salió su disco MTV Unplugged, ¿De qué manera impulsó la carrera de Los Tigres del Norte?

El MTV Unplugged está cumpliendo 10 años y ese disco tiene un principio de la carrera artística de unos servidores en otra área que no era la nuestra. Hacer un disco con un canal que se dedicaba a otro género fue un reto que, sin duda, se volvió un gran acierto en nuestra trayectoria.

"Cada canción que grabamos con artistas como Paulina Rubio o Juanes, tomó un camino muy interesante en la carrera de nosotros y de ellos; le dieron a nuestras canciones otro tipo de vida y una duración más grande. Abrimos la brecha para que luego otros miembros del regional se fusionaran con géneros como el rock o lo urbano".

-Además de haber incursionado en otros ritmos, ¿Qué otras satisfacciones les dio este material?

Con varios de los artistas que colaboramos en el disco seguimos haciendo cosas con el paso del tiempo. Con Paulina Rubio, Golpes en el corazón nos trajo un Grammy. Con Juanes dimos varias presentaciones y justo el 8 de febrero pasado tuvimos una reunión virtual para recordar la grabación del Unplugged. Con Calamaro estuvimos en un Vive Latino.

-¿Están laborando en un disco nuevo?

Efectivamente. En estos días hemos estado grabando el disco. A finales de marzo terminaremos de grabar y luego ya veremos cuándo lo lanzaremos, creo que hemos dado el paso importante de tener un material nuevo ya que tenía bastante tiempo que no hacíamos algo fresco.

-¿La pandemia y todo lo que ha generado, les sirvió de inspiración para estas nuevas melodías?

Hay canciones que hemos decidido grabarlas y exponerlas, pero creo tenemos melodías donde hay referencias a lo que está pasando, a lo que hemos vivido en todo este tiempo. Lo que más anhelamos es interpretárselas en vivo de forma presencial.

-¿Cuál es el motor que los mueve a ayudar a los migrantes, a personas en desgracia?

Lo que nos mueve a nosotros es todo lo que hemos vivido desde que llegamos a Estados Unidos. Hemos visto cómo nuestra gente llega con una esperanza de triunfo y eso nos conmueve, queremos que triunfen en este país. Siempre hemos estado ligados con organizaciones de ayuda.

"Desde nuestros inicios nos dimos cuenta que el público quería escuchar canciones dedicadas a ellos. En 1992 grabamos una rola que se llama Vivan los mojados y esa melodía, cuando la cantábamos en vivo con ellos, era una emoción diferente y fue ahí que descubrimos que podíamos comunicarnos con ellos".

-A ustedes les dicen "Jefes de jefes", sin embargo, para ustedes los "jefes de jefes" son todos aquellos que van a sus conciertos y que escuchan sus canciones, ¿No es así?

Definitivamente ustedes son nuestros jefes. Nuestros jefes son nuestra gente, nuestros fans, la gente que hace posible que sigamos aquí. Nosotros nunca nos hemos creído de todos los eslogans, de las cosas que dicen, siempre hemos estado ubicados en lo que somos. Para nosotros, lo que tiene más validez es el público y ser honestos con ellos es y seré siempre nuestro objetivo.

-Al vivir ustedes en Estados Unidos, ¿Qué expectativas hay con el nuevo presidente, Joe Biden?

Nosotros hemos hecho campañas previas con este gobierno, hemos trabajado en campañas arduamente el año pasado y este año igual. Creo que se han abiertos las puertas para nosotros, porque en la administración anterior teníamos muchos candados en nuestras áreas y ahora esta gobierno demócrata acaba de abrir muchas puertas cerradas.

"Ahora hay oportunidad de que nuestra gente pueda arreglar sus papeles. Son muchos los ciudadanos que están en este país que no tienen documentación, esperamos que no hayan cometido delitos o algo que no les permite arreglar su situación. Hay que apurarnos en estos cuatros años para que cada quien salga beneficiado con esta oportunidad que tenemos".

-¿Cuál es tu opinión sobre la administración de Andrés Manuel López Obrador?

He leído un montón de cosas y más ahora en pandemia, pero uno lee y no está seguro de lo que se esté leyendo sea correcto. Siempre hay dudas de las informaciones. Esperemos que n uestra gente saque beneficios positivos, sabemos que el pueblo lo ama, lo quiere y lo tiene ahí y eso tiene una importancia más grande. Vamos a esperar a que le de beneficios a nuestra gente y que puedan salir adelante. Vemos a México, y a todos los países, con problemas serios debido a la pandemia; los gobiernos tendrán que reinventarse para recuperarse.