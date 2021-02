Revisarán con Sefin presupuesto para 2021

El alcalde de Matamoros, Horacio Piña, dijo que en unos días revisarán con la Secretaria de Finanzas (Sefin) del estado de Coahuila el presupuesto que se les autorizó este año para algunos proyectos, pues en el 2020 fueron 320 millones de pesos.

"Haciendo la suma de varios, el año anterior nos dieron 320 millones de pesos y este que llega no nos determinan cuánto es. Si Dios quiere el lunes vamos a ver con Secretaria de Finanzas en Saltillo y esperemos que nos lo hagan llegar, no sabemos cuánto, pero el compromiso de la Federación es que llegue este año, no sabemos para qué fecha pero lo importante es que llegue".

Dijo que ayer sábado les notificaron por correo la aprobación de proyectos por la Secretaria de Hacienda y de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) para pavimentación hidráulico en los accesos en varias colonias y techumbres.

El edil recordó que el año pasado sufrieron un ajuste a la baja en la asignación de las participaciones federales, que fue de alrededor de 20 millones de pesos, lo cual los obligó a "acomodar" las finanzas y lograron "salir el año".

Agregó que en el mes de enero afortunadamente hay una buena recaudación en los impuestos municipales, pues se registra un ingreso por el orden de los 9 millones de pesos y generalmente la respuesta de los contribuyentes cumplidos continúa, por lo que les ayudará mucho para cubrir un poco los recortes que podrían registrarse este año.

Piña Ávila dijo que incluso en el tema de seguridad, por la cancelación del Fortaseg, tienen pensado hacer una propuesta al Estado y a la Iniciativa Privada, para que en conjunto con el Municipio le "entren" y así solventar el monto que se dejó de percibir, que como se recordará es de aproximadamente 12 millones de pesos.

"La idea es hacer una aportación tripartita y definir ese monto para el tema de la seguridad y hacer lo mismo que el año pasado con el Fortaseg: adquirir patrullas, equipamiento y capacitaciones, que es básicamente en lo que se gastó ese recurso". Finalmente, agregó que al "entrarle" la Iniciativa Privada al tema de la seguridad, se mantendrían los buenos indicadores que se dan registrado en toda la entidad.