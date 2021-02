En marzo, vacuna en zonas urbanas

A principios de marzo comenzará la vacunación de adultos mayores en zonas urbanas y ciudades con el biológico de Pfizer, ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó que en el primer día de la aplicación a adultos mayores se inmunizará a 87 mil 472 personas.

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud informó que en dos días de vacunación se aplicaron 189 mil 70 dosis a mayores de 60 años.

La farmacéutica Pfizer reanudó este martes el envío de vacunas a México con un cargamento de 491 mil 400 dosis que serán aplicadas a trabajadores del sector salud.

Casi un mes después de no recibir antídotos de los laboratorios Pfizer-BioNTech, porque la farmacéutica estaba mejorando una de sus plantas productivas en Bélgica, este martes llegaron casi medio millón de biológicos a los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM) y de Monterrey General Mariano Escobedo.

Desde el Salón Tesorería, en la conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal insistió en que ya se tienen contratos y se garantizará que haya vacunas para todos, porque se trata de un tema prioritario y reconoció que le gustaría pasar a la historia como el presidente de la salud.

-"¿A usted le gustaría pasar a la historia como el presidente de la Salud, como el presidente que dignificó el sistema de salud para todos los mexicanos?", -se le preguntó.

- "¡Pues claro que sí!, es algo fundamental, el derecho humano a la salud, garantizarlo, es un gran logro, como el derecho a la educación, al trabajo, a un salario justo, al bienestar, el derecho a la felicidad, al bienestar material y al bienestar del alma, claro que sí", -respondió.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el país tiene contratadas, prepagadas y comprometidas 232.33 millones de dosis de diversas vacunas contra el COVID-19.

Detalló que con la llegada de dos vuelos que hicieron escala en Cincinnati, Estados Unidos -retrasados por cuestiones climáticas- con dosis de Pfizer, se tendrá un total de un millón 257 mil 750 biológicos y añadió que por medio de la red consular de México en Estados Unidos gestionan con autoridades de ese país que los mexicanos en esa nación "tengan acceso a la vacuna".

El presidente reconoció que este proceso está lleno de obstáculos que hay que ir brincando, pero lo más importante es no cansarse, sus adversarios, los corruptos, apuestan como estrategia a que "nos desmoralicemos y aceptemos que no se puede o que hay que transar, no, nada, seguir adelante, transformando, y veremos quien se cansa primero", dijo.

Este martes, a la capital del país llegaron 486 mil 525 vacunas y a Monterrey 4 mil 875. Una vez que las dosis aterrizaron y completaron los trámites legales, fueron llevadas al Campo Militar No. 6-A (Batallón 69) en Saltillo, Coahuila; al Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, y al Banco Estatal de Tejidos del Estado de México.