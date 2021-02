Don Francisco se vacuna contra el COVID-19 junto a su esposa

Don Francisco dice que desde que nació le han puesto todas las vacunas existentes, así que cuando le tocó su turno para inyectarse contra la COVID-19, fue de los que estuvo ahí con su esposa.

"Hay que hacer fila y, cuando dijeron que (tocaba) a los de 80 años, di un paso al frente y nos pusieron a mí y a mi señora las dos dosis de la vacuna", señala.

El conductor fue de las millones de personas que guardó confinamiento durante casi todo 2020. Dice que perder un año, a estas alturas del partido (de su vida) no sabe si fue un 10% o un 50% del tiempo de capacidad.

"Pienso que este ha sido un tiempo de reflexión, de apredizaje y de ciertos momentos de aburrimiento. Estar confinado en una casa después de tener la oportunidad de salir todos los días a las 9 a hacer deporte, trabajar, comer en un restaurante, por la noche quedarse de ver con amigos y, de pronto, quedarse entre cinco o seis piezas y sólo encontrarte con una persona... hace valorar más la compañía", refiere.

El próximo lunes 15 de febrero, el exconductor de Sábado gigante inicia el proyecto titulado Don Francisco: reflexiones 2021, por CNN en español, en el que a través de 10 episodios entrevistará a personas de distintos ámbitos.

El programa se realizara en un estudio digital, hecho expresamente para el programa, respetando las circunstancias sanitarias.

"Habamos de juntar, por ejemplo, personajes que tuvieran una afinidad como una cantante con una persona que era pizcador de tomate y ahora es neocirujano, con una persona que bajó 200 libras y que sea una cosa llamada 'Una nueva oportunidad'.

"Irán personas que han sido amigo míos, que han sido artistas o cantantes y han comenzado su carrera en nuestro programa, algunos profesionales que hemos conocido en entrevistas que hemos hecho y unos nuevos que vamos incorporando, será una ensalada de personajes; no he querido dar nombres, porque no tengo a todos confirmados y son 40 personas", detalla.

Mario Kreutzberger, verdadero nombre de Don Francisco, lleva 59 años en el medio del entretenimiento. Sábado gigante fue registrado en el Récord Guinnes por ser el programa de variedades con más duración en la pantalla chica, con 53 años de transmisiones.

Su vida ha atraído a algunas empresas que le han propuesto hacer un documental sobre él, las cuales está analizando.

"(También) Me han pedido hacer una serie sobre mi vida, pero no he querido hacerla, creo que esas cosas hay que hacerlas postmorten, así hay más libertad", considera.