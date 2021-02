Taxista se opone a robo y lo matan en la CDMX

José Luis, un taxista de la Ciudad de México, murió al ser apuñalado por la espalda tras un intento de robo, en Álvaro Obregón.

El hecho ocurrió frente al predio marcado con el número 18, de la calle Díaz Ordaz, en la colonia Barrio Norte.

El señor de 68 años llegó a ese domicilio para entregar las cuentas del día. En ese momento, un sujeto desconocido se le acercó al hombre y, con cuchillo en mano, le exigió que le entregara sus pertenencias.

Sin embargo, José Luis se negó a obedecer la orden, por eso el asaltante lo apuñaló en dos ocasiones.

Después de dar varios pasos y agonizar, el taxista cayó muerto, pues no resistió las heridas. "Yo escuché al señor pedir ayuda y cuando me asomé, ya estaba ahí tirado y no se movía", refirió una comerciante.

Agentes del sector Plateros arribaron al sitio, donde encontraron al hombre en el suelo y unas manchas de sangre junto a él.

Ahí, una mujer que identificó a José Luis, mencionó que, desde hace dos años, la víctima conducía el auto de ella, un Chevrolet Beat, rotulado como taxi de la CDMX.

Al sitio también llegó Gabino, quien reconoció el cuerpo como el de su hermano y ante los agentes mencionó que el hombre había cumplido una condena en la cárcel, en 2008, por el delito de fraude.

Algunos testigos reconocieron al atacante con el nombre de Misael Valdés, de 28 años, quien ya es buscado por las autoridades para que responda por el homicidio.