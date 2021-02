'Pepillo' Origel ya habría recibido segunda dosis de vacuna del COVID

Fue el pasado 23 de enero que el conductor de televisión Juan José Origel se convirtió en noticia por compartir en sus redes sociales que había recibido la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos.

El comunicador debía regresar a dicho país este fin de semana para aplicarse la segunda dosis, pues ya pasaron tres semanas; sin embargo hasta hoy no ha informado si ya lo hizo luego de las críticas que surgieron en su contra, pues la ley de Florida explica que la vacuna es para ciudadanos americanos.

Al respecto, el doctor Roberto Hernández Juárez, del Hospital Regional de Alta Especialidad "José María Morelos y Pavón" ubicado en Zumpango, en el Estado de México, explica que Origel todavía tendría más días de plazo de acuerdo a la vacuna que haya recibido, si es que la primera vacuna fue ese 23 de enero.

"En México, por ejemplo, no ha llegado la segunda dosis para muchas personas y la gente está expectante de si les va a servir o no. La indicación es que se ponga a los 15 o 21 días posteriores, pero si no fuese posible tenemos un margen de 40 días, como en el caso de la Pfizer", señala.

"Si solamente te aplicaste una dosis, como lo marca la literatura de cada vacuna, no garantiza una inmunidad suficiente, entonces prácticamente se descarta su efectividad", señala.

El doctor Roberto Hernández considera que en el caso de Origel, si no acude por la segunda dosis antes del máximo plazo, una vez que se cumpla ese tiempo deberá volver a aplicarse la primera y posteriormente la segunda dosis.

Además, el experto comparte información sobre las diferentes marcas que han llegado a la fase 3 de estudios. En el caso de la Pfizer, por ejemplo, son dos dosis con tres semanas de diferencia, mientras que la Moderna es con cuatro semanas.

"Las vacunas como tal no están 100% probadas, pero se ha aprobado su uso por la emergencia sanitaria, es decir que es mayor el beneficio que el riesgo. En ensayos clínicos, tanto en animales como en humanos, se ha demostrado una eficacia considerable de más del 90%", explica el experto.

"En ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio Pfizer, por ejemplo, se sabe que la primera dosis proporciona una efectividad mayor al 54% y ya con la segunda dosis se logra una efectividad mayor al 95%".

Es con base en ese parámetro que el médico explica que si Juan José Origel no se aplica la segunda porción, el tratamiento no será efectivo y tendría apenas poco más del 50% de efectividad.

"Estamos todavía faltos de datos porque no tenemos experiencia. Prácticamente la pandemia tiene poco más de un año y no tenemos esa experiencia para decir que una vacuna es altamente efectiva; sin embargo las autoridades han autorizado la vacunación con la justificación de que se está utilizando de manera emergente, que es más el beneficio que el riesgo", recalca.