En Chiapas encarcelan a policía para obligarlo a ceder sus bienes a su exesposa

Un agente de la Policía Municipal de Chalchihuitán fue encarcelado por orden de una Juez para obligarlo a ceder todos sus bienes a su anterior esposa, cubrir una pensión de cuatro mil pesos, para dos de sus hijas, y separarse de su segunda mujer, con la que vive actualmente.

El pasado día 11 de febrero, el policía municipal Marcos Sánchez Pérez, nativo de la comunidad Canech, municipio de Chalchihuitán, fue encarcelado por orden de la juez de Paz y Conciliación, María Pérez Hernández, "por no aceptar el dictamen de separarse de su segunda mujer y no aceptar pasarle todos los bienes inmuebles (a la primera esposa)", dice un escrito.

El 22 de enero, Marta Pérez López, exesposa del policía, llegó ante la Juez "para quejarse por maltrato físico", por lo que la autoridad pidió que platicara con su exesposo para ver si aceptaba regresar a su hogar y "unirse como concubina, ya que tiene dos hijas producto de su relación", explica el escrito.

Entonces la Juez fijó como fecha para que diera una respuesta el 10 de febrero, pero ese día la mujer aclaró que no podía regresar al lado de su exesposo como concubina, pero a cambio exigió que le entregara todos los bienes inmuebles y que necesitaba una pensión de dos mil pesos para cada una de sus dos hijas que procreó con Marcos.

Por su parte, Marcos respondió a la Juez, que aún cuando tiene otra mujer a su lado, "quiere seguir (viviendo) con su (ex)esposa", ya que "total le tiene construida una casa" donde pueden vivir sus dos hijas, tiene un terreno que cultiva con maíz y le puede dar dinero para sus gastos que necesita.

La Juez le pidió al agente de la Policía Municipal que tiene que acatar lo que demanda su esposa Marta, como es entregarle la casas, terrenos y dar la pensión de cuatro mil pesos.

Pero ante la decisión "mi hermano Marcos Sánchez Pérez dijo que no estaba de acuerdo a cederle todos sus bienes a su amasia y sus hijas, porque tiene otra familia, pero dijo ante las autoridades que está de acuerdo en pasarle la pensión pero no está cantidad (4 mil pesos) porque no se gana mucho dinero en el campo (y) que le dará la casa donde vive (a) sus hijas", se asienta en un documento que escribió Lorenzo Sánchez Pérez, hermano del detenido y que fue enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mientras tanto, el Policía permanece detenido y no será liberado "hasta que no ceda sus bienes a su amasia", explica Lorenzo.

De acuerdo a la Fiscalía General en el 2019 se registraron 5 mil 108 carpetas de investigación por violencia familiar; el 2020 fueron 4 mil 474 carpetas; y en lo que va del 2021 van 347.

Los municipios con mayor incidencia de violencia familiar son: Tapachula, Tuxtla, Tonalá, Villaflores, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, Pijijipan, Mapastepec, Suchiate y La Concordia.