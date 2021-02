Compran 140 millones dosis de sueros

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se compraron 140 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 para proteger a la población, para lo cual se cuenta con un presupuesto de 32 mil millones de pesos.

Hoy, desde la capital oaxaqueña, el Jefe del Ejecutivo federal explicará cómo se llevará a cabo el plan nacional de vacunación masiva que comenzará el día de mañana con los adultos mayores de 60 años.

Esta madrugada el gobierno de México esperaba el primer embarque de 870 mil dosis del biológico de AstraZeneca procedente del Instituto Serum, de la India. Además, este lunes se espera el arribo de casi 500 mil dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 de la planta de Pfizer de Bélgica.

Durante una visita a un vivero del programa Sembrando Vida, acompañado por el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa (PRI), y el secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez, el presidente reiteró que esta semana empieza la campaña nacional de vacunación contra la enfermedad.

"Esto nos va a ayudar mucho, el que ya se tenga adquirida toda la vacuna, 140 millones de dosis, 32 mil millones de pesos que ya se tienen, ya se compró toda la vacuna que se necesita para proteger a nuestro pueblo", reiteró. López Obrador explicó que la inmunización protegerá a la población para no enfermar con el virus del SARS-CoV-2, no padecer y no seguir sufriendo de esta pandemia.