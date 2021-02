Crea Canadá primer fondo para bitcoin

Canadá se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la creación de un fondo cotizado ("exchange traded fund" o ETF) para bitcoin, lo que facilitará que pequeños inversores puedan acceder a esta criptomoneda.

La Comisión del Mercado de Valores de la provincia canadiense de Ontario (OSC) aprobó el jueves la inclusión en la bolsa de Toronto (TSX) del fondo Purpose Bitcoin ETF, con el símbolo BTCC. El fondo cotizado fue lanzado por Purpose Investment, filial de Purpose Financial.

El fondo empezará a cotizar en TSX a partir del 18 de febrero tras ocho meses de discusiones entre Purpose Financial y OSC, señaló este viernes el periódico The Globe and Mail.

El consejero delegado de Purpose Financial, Som Seif, declaró al periódico canadiense que cree que "los reguladores ahora reconocen que crear una estructura eficiente y regulada es mucho mejor para la protección de los inversores que algunas de las cosas que hemos visto en los últimos año que no estaban reguladas y que eran o directamente fraudulentas o dejaron a los inversores pagando comisiones de escándalo".

En Estados Unidos, al menos diez firmas de inversión han presentado propuestas a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) para crear productos de inversión similares.

La aprobación por parte de las autoridades canadienses se produce pocos días después de que la compañía de automóviles eléctricos de lujo Tesla revelara que ha invertido 1.500 millones de dólares en la compra de bitcoin y que permitirá el uso de la criptomoneda para comprar sus vehículos.

Bitcoin es una moneda virtual que no está respaldada por ningún país o banco central y que fue creada en 2009 por un individuo cuya identidad se desconoce. Durante años, su valor permaneció relativamente bajo pero a partir de 2017 se popularizó su posesión, lo que provocó que su valor se disparas por encima de los 20.000 dólares estadounidenses.

Un año después, la criptomoneda se devaluó más del 85 %, pero hoy un bitcoin se cotiza a unos 47.400 dólares.