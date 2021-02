Solicitan a Conagua regularizar pozos de extracción de agua en La Laguna

El consejero del Simas Torreón, Eduardo Castañeda, acusó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de no realizar las acciones necesarias para regular la explotación de los pozos de extracción de agua potable en toda la Comarca Lagunera.

Advirtió que mientras el organismo no tenga un mayor rigor en esa labor, los mantos subterráneos seguirán sufriendo de una extracción desmedida y se corre el riesgo de afectar el suministro para las zona suburbanas y ejidales de forma permanente.

"No sé si está haciendo la chamba (Conagua), pero si la está haciendo no es correcta, porque de lo que todos y creo que todos lo conocemos, hay una sobreexplotación de mantos acuíferos y mientras no se regularice la extracción de agua, uno de los beneficios que quieren también con el (proyecto) de Agua Saludable es que se deje de extraer agua, se repongan los mantos acuíferos, porque si no, al rato nos vamos a acabar el agua", advirtió.

Dijo que situaciones de ese tipo ya ocurren en el sistema Cutzamala en el Valle de México, mismo en el que prácticamente existe un riesgo inminente de abatimiento ante el alto gasto al que se le somete, por lo que llamó a la Comisión Nacional del Agua para que se tenga una mayor vigilancia sobre los alrededor de mil pozos en La Laguna, así como de su administración en el corto y mediano plazo.

No obstante, estimó que la cantidad total de pozos de los que se extrae agua en la región podrían ser hasta 2 mil, por lo que se deben de comenzar a realizar actividades de inspección en campo y sanción a quienes hagan mal uso de los mismos de forma inmediata.

"Estamos haciendo un llamado para que se atienda la regularización de los pozos en operación, sobretodo en el área agrícola, son grandes cantidades las que se extrae, bueno, es para la siembra y todo, pero yo creo que tecnificando el uso del agua como lo hacen en otros países, pues yo creo que no hay problema", señaló Castañeda Martínez, quien se desempeña como secretario técnico del consejo Directivo del Simas Torreón.

El también empresario indicó que se mantendrá la insistencia con las autoridades federales para entablar los diálogos necesarios, esto con el fin de conocer el avance en ese tema de ordenamiento y que se puedan dar los pasos necesarios para que inicien los trabajos del proyecto "Agua Saludable para La Laguna", mismo que demanda una medición precisa de la extracción del agua en toda la Comarca Lagunera.