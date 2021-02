Dulce vivió momentos difíciles

- "Neoplasia de aspecto maligno dependiente del polo renal izquierdo con cambios sugestivos de actividad metástica pulmonar"; fue el diagnóstico con el que se topó Dulce, después de realizarse unos estudios clínicos y que le hizo pasar días de infierno antes de ser diagnosticada por un especialista correctamente.

"No puedo explicarles en realidad, lo difícil que fue toda esa semana, imagínense me pase una semana pensando que yo tenía un cáncer terminal, fueron días de angustia y de miedo. Si algo me dejó esta experiencia, fue darme cuenta de lo difícil que debe ser pasar por una enfermedad tan terrible, que aunque no me tocó vivirla gracias a Dios, pude sentir verdaderamente el miedo", declaró la intérprete.

Dulce explicó que después de haber enfrentado el contagio por Covid-19, quedó con secuelas en su organismo, en su caso con una ligera neumonía, así que su doctor le pidió realizarse una tomografía de los pulmones para conocer en qué estado estaban.

Entonces alarmada buscó la opinión de un amigo que es médico y éste le sugirió que de inmediato buscara a un oncólogo, algo que no fue nada fácil.

"Señora, no me interesa lo que diga un técnico acerca del estudio que le hicieron, deme las imágenes por favor, el médico soy yo", fue respuesta la respuesta del oncólogo, que asegura Dulce, le dio tranquilidad y mucho más cuando le dio la interpretación correcta de los resultados clínicos, no había señales de cáncer en su organismo y lo que habían detectado en su riñón era algo genético que no la hacía correr peligro".