Pasará Durango a semáforo amarillo

El gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, anunció a través de sus redes sociales que Durango pasará de semáforo epidemiológico en naranja al amarillo el próximo 15 de febrero.

"Quiero compartirles que el próximo lunes #Durango pasa a Semáforo Epidemiológico Amarillo, por lo que se abrirán más actividades. A pesar de este avance le pido a la sociedad que no nos confiemos, no es momento de relajar los protocolos, el peligro no ha pasado. #NoBajesLaGuardia", publicó en su cuenta de Twitter.

Actividades laborales

Lo anterior significa que todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, como mujeres embarazadas, presonas mayores de 60 años y quienes padezcan enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad o tabaquismo.

Otra característica de este semáforo es que el espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido.

De acuerdo con los parámetros que se revisan semanalmente en el Consejo de Seguridad en Salud, Durango tiene condiciones para trasladarse en el estatus epidemiológico una vez que ha bajado la cantidad de casos positivos y disminuyó la ocupación hospitalaria.

El semáforo amarillo es el penúltimo color antes de permitir por completo todas las actividades, lo que significa que hay una disminución en el número de contagios y hospitalizados, de más de dos semanas consecutivas.

De momento, se mantienen las disposiciones actuales en horarios de restaurantes, transporte público, venta de bebidas alcohólicas, aforos en iglesias y gimnasios, entre otros rubros, hasta que avance la disminución de casos.

Vigilancia

Para mantener el semáforo en amarillo se vigilará el nivel de ocupación hospitalaria, es decir, las camas que existan en el estado para atender enfermedades respiratorias.

1.5 METROS

De espacio debe haber entre dos personas para evitar contagios de COVID-19.