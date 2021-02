Dulce vivó angustiada por días, pensó que tenía cáncer terminal

"Neoplasia de aspecto maligno dependiente del polo renal izquierdo con cambios sugestivos de actividad metástica pulmonar"; fue el diagnóstico con el que se topó la cantante Dulce, después de realizarse unos estudios clínicos y que le hizo pasar días de infierno antes de ser diagnosticada por un especialista correctamente.

"No puedo explicarles en realidad, lo difícil que fue toda esa semana, imagínense me pase una semana pensando que yo tenía un cáncer terminal, fueron días de angustia y de miedo. Si algo me dejó esta experiencia, fue darme cuenta de lo difícil que debe ser pasar por una enfermedad tan terrible, que aunque no me tocó vivirla gracias a Dios, pude sentir verdaderamente el miedo y la incertidumbre que genera una noticia de esta magnitud", declaró la intérprete a través de un video que compartió en su canal de YouTube.

Dulce explicó que después de haber enfrentado el contagio por COVID-19, quedó con secuelas en su organismo, en su caso con una ligera neumonía, así que su doctor le pidió realizarse una tomografía de los pulmones para conocer en qué estado estaban y fue cuando le entregaron los resultados, que se topó con ese diagnóstico.

Entonces alarmada buscó la opinión de un amigo que es médico y éste le sugirió que de inmediato buscara a un oncólogo, algo que no fue nada fácil porque debido a la situación actual, la cita más cercana que encontró era en siete días.

"Señora, no me interesa lo que diga un técnico acerca del estudio que le hicieron, deme las imágenes por favor, el médico soy yo", fue respuesta la respuesta del oncólogo, que asegura Dulce, le dio tranquilidad y mucho más cuando le dio la interpretación correcta de los resultados clínicos, no había señales de cáncer en su organismo y lo que habían detectado en su riñón era algo genético que no la hacía correr peligro, lo de sus pulmones sólo era rastros de una ligera neumonía, pero nada más.

Dulce comentó que su intención no es descalificar el trabajo de ningún profesional en el área de la salud, porque comprende que pueden suceder errores humanos, pero sí recomienda que cuando le suceda a alguien algo parecido, lo primero es tomar las cosas con calma y dejando de lado el pánico, aunque sea algo complicado, y consultar a un especialista antes de tomar cualquier decisión.

"Les cuento todo esto porque hay personas que, con un resultado de este calibre, podrían llegar a tomar decisiones que no tienen vuelta, que pueden entrar en una grave depresión y tomar decisiones terribles, hasta un suicidio se puede motivar con una cosa así, esta es una situación de mucho estrés y mucha responsabilidad de parte del que da el resultado y de quien la recibe".

Finalmente, la intérprete de temas como "Tú muñeca" y "Aún lo amo", manifestó su admiración y respeto por todas las personas que están luchando contra el cáncer, por el valor que deben de tener para enfrentarlo.

