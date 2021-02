Nos dimos cuenta que no es fácil conseguir vacunas contra COVID: Salud de Nuevo León

El Consejo Estatal de Seguridad en Salud decidió mantener sin cambios las restricciones de horarios, cierres dominicales y aforos de 30 por ciento, según el caso, para establecimientos comerciales y del ramo de la recreación o el entretenimiento, no obstante que se logró una reducción en los indicadores de decesos, contagios y hospitalizaciones en la semana cinco del año, comprendida entre el 31 de enero y el seis de febrero.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, informó que no obstante que de la semana cuatro a la cinco, se pasó de seis a cinco indicadores en rojo o riesgo máximo en el Semáforo Epidemiológico de la entidad, se consideró que deben mantenerse las medidas de restricción como estuvieron la semana pasada, sin avanzar o retroceder en las reaperturas.

El funcionario admitió por otra parte, "ya nos dimos cuenta que no es fácil conseguir vacunas". Uno de los indicadores que mostró mejor comportamiento fue el de hospitalización de pacientes COVID, que disminuyó 25 puntos en 14 días, al pasar de 85 por ciento en la semana tres, al 75 en la semana cuatro y 60 por ciento en la semana cinco.

Asimismo, hubo una baja, aunque en menor medida en la ocupación de camas de terapia intensiva que en el mismo lapso disminuyó de 84 por ciento en las semanas tres y cuatro, a 77 por ciento en la semana cinco, manteniéndose sin embargo en el rango de riesgo máximo por estar arriba de 70 puntos.

En lo que se refiere al indicador de contagios, pasó de mil 005 casos en la semana tres, mil 091 en la semana cuatro y 995 en la semana cinco, manteniéndose desde hace meses muy por arriba de los 250 contagios, límite para transitar del semáforo naranja a rojo que indica el paso de riesgo alto a máximo.

Por otro lado, Manuel de la O confió que una vez que estén disponibles las vacunas de laboratorios CanSino, que se envasarán en Querétaro, lleguen a Nuevo León como prometió un directivo de la farmacéutica, aunque le aclaró que primero se le venderán al gobierno federal, y éste decidirá su distribución a los estados.

Agregó que se trata de una buena opción porque requiere una sola dosis y se puede mantener a temperatura de dos a ocho grados centígrados. Reiteró que el gobernador Jaime Rodríguez le ha dado instrucciones para que haga hasta lo imposible para conseguir vacunas para todos los nuevoleoneses, y dijo esperar que esto será posible "gracias a que a que tenemos un gobernador sensible, de buen corazón, que cuida la salud de los nuevoleoneses".

Sin embargo, admitió: "pero no es fácil, hoy que tenemos un comité de investigación integrado por empresarios distinguidos, académicos, directores de hospitales, ya nos dimos cuenta que en este momento de la pandemia no es fácil conseguir vacunas".

Agregó, "todos los países del mundo hicieron una gran inversión, y a los que invirtieron más, obviamente los laboratorios les dieron más vacunas; en este momento de la pandemia no es algo muy fácil".

No obstante, recalcó, "vamos a seguir perseverando, es una palabra que utilizo todas las mañanas, como buen cristiano hago oración por todos los nuevoleoneses para que Dios me dé perseverancia, paciencia, tolerancia, prudencia e inteligencia, y poder salir delante de esta pandemia, y para que Dios cuide a los nuevoleoneses y al personal de salud".