Polémicas se quedan en los medios; Tigres debe aceptar la decisión del árbitro: Ferretti

Ricardo Ferretti se enteró de la mano de Robert Lewandowski, delantero del Bayern Munich, previo al gol de la derrota en la final del Mundial de Clubes.

El entrenador de los felinos indicó que "no hay excusas" y aceptó la superioridad de los bávaros sobre la cancha del estadio Qatar Foundation.

"De las polémicas, quedará en ustedes [medios de comunicación]. Nosotros debemos aceptar la decisión del árbitro. No sé, no puedo decir que la derrota fue exclusivamente por la equivocación del árbitro; creo que, en otros aspectos, debimos tener una mejor actuación", indicó el veterano estratega, tras caer 1-0 ante el campeón de la Champions League.

"De repente revisan jugadas, de repente no revisan. No quiero poner en tela de juicio la integridad u honestidad de alguien, pero en esta situación, un gol, en estas instancias, el árbitro debió tomarse la molestia de ir a revisar. Confió en las otras personas dentro de la capacidad que tienen de ejecución y dio por bueno el gol".

Al minuto 59, Lewandowski le ganó el brinco al portero Nahuel Guzmán, quien dejó el rechace en los pies de Benjamin Pavard, el anotador del tanto.

La tecnología apareció, pero para determinar si existió un posible fuera de lugar del delantero polaco y se determinó que arrancó de manera correcta, mientras que pasó de largo el rebote en su brazo izquierdo y que provocó a la esférica rumbo a la dirección de su compañero.

El uruguayo Esteban Ostojich, silbante del encuentro, solo consultó la posible infracción de la regla 11 del juego, pero no la 12, de faltas y conducta incorrecta.

"No va a cambiar nada, a lo mejor un gol que no fue válido, pero determinó el título", añadió Ferretti. "No hay excusa, sencillamente, nos superaron… es futbol, no hay más".