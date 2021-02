Pumas no es el peor equipo solo porque perdimos dos partidos: Favio Álvarez

El argentino Favio Álvarez, centrocampista de los Pumas, reconoció este jueves que los felinos carecen de contundencia porque extrañan los goles de su compatriota Juan Ignacio Dinenno, lesionado.

"Son jugadores determinantes dentro del área, lo demostraron el torneo pasado, Carlos (González, paraguayo) no está más y Juan tuvo la mala suerte de lesionarse y ojalá regrese pronto porque lo necesitamos, lo extrañamos", aceptó el centrocampista.

Para el Clausura 2021, los Pumas perdieron en su delantera al paraguayo González, artillero que entre 2018 y 2020 marcó 28 goles para Pumas, y que fichó con los Tigres UANL.

El argentino Dinenno, goleador de los felinos en el Apertura 2020 con 10 dianas, sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo en la segunda jornada del Clausura 2021 y aún está en recuperación.

Por eso Álvarez urgió a sus compañeros a mejorar su nivel para generar más opciones ofensivas; Pumas acumula cuatro partidos sin anotar.

"El funcionamiento del equipo debe mejorar porque no creamos situaciones y cualquiera que juegue de nueve no va a tener opciones. Después de Mazatlán no volvimos a anotar, pero sé que vamos a mejorar, pero debemos hacerlo primero de forma individual", dijo.

En la segunda jornada, Pumas venció a Mazatlán por 3-0, único partido en que ha marcado; en la primera empataron por 0-0 con Tijuana, en la tercera cayeron por 2-0 ante Querétaro, en la cuarta igualaron sin goles con Atlas y en la quinta perdieron con Monterrey por 1-0.

"La responsabilidad es nuestra. No se han dado los resultados que queríamos, pero tenemos que estar tranquilos porque esto apenas comienza, somos casi los mismos del torneo pasado, tenemos jugadores lesionados. Debemos estar plenos para revertir el mal momento".

Respecto a las críticas que recibe el equipo, Álvarez señaló que se acostumbraron a escucharlas desde el torneo pasado en que los medios y la afición no confiaban en ellos, pero de todas maneras llegaron a la final, misma que perdieron ante el León.

"Igual nos critican siempre, así pasó el torneo anterior y nosotros hicimos oídos sordos y ahora lo hacemos igual. El semestre pasado no daban un peso por nosotros y llegamos a la final, ahora tampoco somos los peores porque perdimos dos partidos", comentó.

Pumas marcha en el décimo lugar con cinco unidades. En la sexta jornada del Clausura 2021, los felinos visitarán al Toluca el próximo domingo.