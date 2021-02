Llegará casi 1 millón de dosis desde India

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana comenzará la vacunación de adultos mayores, con la llegada del primer embarque con casi un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca, procedentes de India.

"Hoy [ayer] en la madrugada nos informó el embajador en la India, Federico Salas, que ya fue confirmado un envío de vacunas a México que podría llegar la madrugada del domingo, cerca de un millón de dosis".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo reiteró que la próxima semana, el 15 de febrero, Pfizer reanuda el envío de vacunas a México.

"A partir de la semana próxima se inicia la vacunación para los que están en espera de la segunda dosis, y van a llegar vacunas suficientes, alrededor de 600 mil [de la farmacéutica Pfizer] que nos van permitir terminar de vacunar a todo el personal médico y las enfermeras".

Recordó que Pfizer dejó de entregar, de conformidad con los acuerdos con México, las dosis que se habían pactado originalmente, porque trabajó en la ampliación de una nueva planta para tener mayor producción.

"Esto implicó que en tres semanas no recibiéramos lo que establecía el contrato de 34 millones, que se firmó, si mal no recuerdo, desde octubre. Todo esto lo digo porque académicos con nivel de doctorado [están] insinuando o afirmando que no tenemos contratos, que no vamos a tener las vacunas, todo de mala fe, porque no creo que ellos no tengan posibilidad de informarse, lo hemos hecho aquí, nada más que les entra por un oído y les sale por el otro".

El presidente dijo que en el nuevo envío de Pfizer se incluye a los maestros de Campeche, que tienen una primera dosis, y comenzará la inmunización de adultos mayores.

"De inmediato comienza la vacunación de adultos mayores, lo que vamos a decidir es, de acuerdo con este envío y otros pendientes, cómo se va a distribuir en el país, pero sí, como población preferente son adultos mayores y maestros, porque necesitamos regresar a clases presenciales", indicó.

