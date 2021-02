Buscan comerciantes reactivarse con el 14 de febrero en Madero

Aún y que faltan pocos días para la celebración del Día de los Enamorados, hay poco "movimiento" el centro de Madero, de comerciantes que ofrecen productos alusivos a la fecha.

"Está muy tranquilo, ojalá y se mejora un poquito porque la verdad si está muy triste" dijo Reyes Martínez Alvarado, tesorero de la Unión de Locatarios del Mercado Manuel Acuña.

Agregó que a diferencia a años anteriores ya para estos días los comerciantes que diversifican sus productos empezaban a colocar la mercancía por el Día de San Valentín, pero dijo que ante la mala racha por la que atraviesan, derivado de la pandemia del COVID-19, este año muchos prefirieron no arriesgarse a invertir.

Reiteró que antes las banquetas y la plaza Niños Héroes regularmente se "llenaba" de mesas con mercancía para el regalo del o la enamorada, pero por la situación económica en general, las expectativas de los comerciantes es baja, por lo que es poco el "movimiento", aunque probablemente el viernes podrían instalarse otros pocos.

En la plaza principal solo se pudo observar a una joven que colocaba pocos artículos, ya que la mercancía era mayoritariamente ropa y sandalias, en tanto que también pocos puestos semifijos que se encuentra por la calle Francisco I. Madero, tenían diversas variedades de dulces, flores artificiales o peluches pequeños.

Dijeron que no invirtieron mucho en mercancía ya que sus clientes "potenciales" son los estudiantes que generalmente buscan las paletas o regalos pequeños, para los tradicionales festejos que organizan en las escuelas, pero al no haber actividad pues el panorama no es muy alentador.

"Cada año venían los estudiantes o las mamás de los que están en primaria o kínder para buscar, algo para los intercambios, ya fuera una paleta o algún regalito chiquito, pero pues como no hay clases por la pandemia, pues va a estar complicado. A ver si a partir del viernes ya empieza a venir la gente, por los que trabajan, que les empiezan a pagar y pues a ver si esto mejora", dijeron.