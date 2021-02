Aprenden de sus errores

Subestimaron la pandemia de COVID-19 acudiendo a reuniones, lo que les valió haberse contagiado del virus. Lograron recuperarse, sin embargo, hoy en día luchan para que las personas se cuiden y no comentan los mismos errores que ellos.

Los integrantes de Calibre 50 recién lanzaron el disco Vamos bien, que incluye el sencillo del mismo nombre en el que Edén Muñoz, Armando Ramos, Erick García y Alejandro Gaxiola se sinceran y muestran en el video del tema que al no seguir las medidas sanitarias se enfermaron.

"No nos vamos a dar golpes de pecho. Nosotros nos contagiamos justamente por salir de fiesta y eso lo plasmamos en el video de Vamos bien. Quisimos ser francos y directos, como siempre lo hemos sido en nuestros videos.

"En el clip escenificamos lo que a nosotros nos pasó porque no hicimos caso a las medidas de prevención, no creíamos o creíamos que por hacer ejercicio y estar jóvenes no nos pasaría nada. La verdad es que la pasamos muy mal y además, contagiamos a nuestras familias y eso nos hacía sentir peor, esperamos que cuando las personas vean el video tomen conciencia y se cuiden, tanto por ellas mismas como por quienes los rodean", comento Edén.

Armando reveló en una charla exclusiva vía zoom con El Siglo de Torreón que de los cuatro, él fue el que estuvo más grave de SARS-COV-2, tan es así que fue hospitalizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

"¡Híjole!, la verdad es que la pasé muy mal, en verdad que es una experiencia que a nadie le deseo. Gracias a Dios estuve bien atendido, llegó un momento que me puse muy enfermo y por eso me interné; bendito sea Dios logré recuperarme".

El pasado 5 de febrero, Calibre 50 lanzó el disco, Vamos bien; en palabras de Armando, este material los "sacó del hoyo" en el que 2020 los había metido no solo por la pandemia, sino también por otras circunstancias que revelaron.

"Como sabemos, el año pasado fue muy complicado, teníamos muchas ganas de hacer nuevas melodías porque en 11 años no habíamos parado de laborar, de repente nos pararon en seco en medio de tanta adversidad, de tantas malas noticias, de tantas cosas negativas nos pusimos a realizar melodías.

"Todo eso que hemos sentido en los últimos meses ha quedado plasmado en este reciente disco, el cual calificamos de diferente y loco, porque se escucha a un Calibre 50 tradicional, pero a la vez innovador".

La placa musical contiene 15 melodías, entre ellas; Ella baila sola, Barquillero, Chito, El camarada, Voy a ser breve y un cover de OV7, según informó Gaxiola durante la conversación que obtuvo más de 8 mil visualizaciones.

"En este álbum, 13 son inéditos y los otros dos tracks son covers . Uno es Te quiero tanto tanto que causó sensación y el otro es El barquillero en versión norteña. Es un disco variado. Vienen cumbias, corridos, baladas", contó Gaxiola.

Muñoz contó que independientemente de las rolas que grabaron para su nuevo disco, hace unos días trabajaron en un par de temas con Los Dos Carnales, Poncho e Imanol, de quienes dijeron son sus fans.

"Grabamos dos rolas con ellos que pronto saldrán. Son grandes amigos de nosotros, necesitamos más proyectos como Los Dos Carnales, ellos también nos están grabando unas cosas, ya habíamos laborado con ellos en Cabrón y vago.

"El proyecto de Los Dos Carnales está pasando por muy buen momento y creo que además de que nos gusta laborar con ellos nos une la amistad. Los hermanos Quezada son directos, humildes y bien nobles en la música. Así como nosotros somos fans de Los Dos Carnales, ellos también admiran lo que hacemos".

Al preguntarle a Edén, si lo de "Vamos bien" aplica también en la República Mexicana, en cuanto a economía, sociedad, política y pandemia se refiere; contestó que, "sí, pero en una menor proporción".

"Siempre nos han comparado con Estados Unidos y creo que eso no está bien, pues nuestra nación es más rica y más feliz. También creo que se ha señalado mucho a México porque muchas personas siguen saliendo, pero hay que subrayar que muchos lo han hecho para trabajar, para poder subsistir porque viven al día y no hay apoyos gubernamentales como para quedarse en casa. Es muy feo morir de COVID-19, pero también es muy feo morir de hambre".

Por otro lado, Armando comentó que cuando las actividades artísticas masivas se reactiven, La Laguna será uno de los primeros sitios a los que regresen.

"Estamos agradecidos con toda la gente de La Laguna porque nos tratan como si estuvieramos en casa. Somos bien tragones y cuando hemos ido a la Comarca, nos echamos nuestras gorditas y otros antojitos", puntualizó.

Repertorio

Algunos temas de su nuevo disco son: Te volvería a elegir Tomar, fumar y comernos Ni mandándote a hacer Quiérete a ti Voy a ser breve Vamos bien Ella baila sola Te quiero tanto tanto Chito