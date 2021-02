'No estoy dispuesto a que se le cambie una coma a la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no está dispuesto a que se le cambie una coma a su iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, aunque ésta sea discutida en parlamento abierto y diálogo con los empresarios.

“Nada, es muy sencillo lo que se está planteando”, aseguró en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Reclamó que la oposición debería estar callada porque la pasada reforma energética fue aprobada con sobornos, porque les repartieron millones de pesos a diputados y senadores. Incluso está abierta una denuncia en la Fiscalía General de la República.

-“¿Si no se le movería una coma, para qué el parlamento abierto?”, se le insistió.

-“Ah no, que allá se discuta, se debata, los legisladores nuestros, surgieron en defensa de un proyecto de transformación y los opositores son los defensores del antiguo régimen, así de claro. ¿Quiénes llevaron a cabo las privatizaciones? Los que ahora se ponen a esta reforma”.

El presidente López Obrador dijo que su iniciativa busca fortalecer a la CFE, que no aumente el precio del servicio eléctrico, pero sobre todo acabar con la corrupción en el sector.

“Si no fortalecemos a la CFE no vamos a poder mejorar la industria de México porque no vamos a ser competitivos, porque el precio de la energía eléctrica con los particulares, no nos permite apoyar a las empresas que ya operan en nuestro país”.

“Entiendo que no les gusta la reforma que estamos proponiendo porque ellos mandaban, pero no les parece un abuso, un acto de prepotencia, que se contrate como empleado a un ex presidente de México, como una empresa de ferrocarriles. Eso ya se terminó a mí, no me pagan los empresarios extranjeros, me paga el gobierno de México”.

Expresó que si las empresas particulares recurren a amparos o tribunales internacionales están en su derecho, porque el gobierno de México hará lo propio, pero insistió que se tiene que defender la industria eléctrica nacional y el petróleo.