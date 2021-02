'Burro' Van Rankin revela 'nueva pelea' con Luis Miguel

Jorge "El burro" Van Rankin no tuvo problema en revelar todo acerca de los altibajos en su relación de amistad con el cantante Luis Miguel durante una entrevista en la que confesó que aunque hace unos años se reencontró con "El Sol", ahora están distanciados nuevamente.

Fue en el canal de YouTube del conductor Yordi Rosado donde "El burro" dio detalles acerca de muchas circunstancias que se dieron a conocer en la serie biográfica del intérprete de "La incondicional", donde él funge un papel importante como amigo cercano del cantante, de quien se distanció por más de 20 años luego de una pelea en el pasado.

"Le hicimos una broma en radio tempranísimo pero no a él, sino a José Pérez, su asistente personal, un uruguayo, yo no fui, fue Esteban (Arce) hablando como cubano. Muy cagada la broma y nos cachó José Pérez… y entonces en la tarde suena mi celular y me dice José Pérez 'te va a hablar el señor' y me lo pasa (a Luis Miguel) y me puso una gritoneada de terror. Le dije no fue a ti Micky, me encabroné y le colgué. De ahí 22 años sin hablarle", contó Van Rankin.

"Él me mandó a la mierda. Le hablé un 19 de abril en su cumpleaños, no me contestó… pasaron 22 años", agregó.

Según contó, fue hace dos años y medio cuando Miguel Alemán organizó una reunión entre los dos, mientras se filmaba "Luis Miguel: La serie". Fue en Acapulco donde Jorge volvió a ver a Luismi. Desde entonces resurgió la amistad, pero la reconciliación sólo duró un año.

"Neta me dio muchísimo gusto ver a ese cabrón y lo veo venir como a 20 metros, guapo como siempre, pinche Micky es 'padrotón'. Yo estaba medio nervioso por 22 años de no verlo y veo que se empieza a reír, venía de negro y la sonrisa así blanca y le digo 'eres una mier... cab…' y se empieza a reír y un pin.. abrazo, pero sincero y de ahí fue un año de vernos otra vez seguido, conoció a mi vieja, a mis hijas en foto, fuimos a comer, fuimos a sus conciertos y volvió a ser el mismo de siempre. Me dio su gafete otra vez de all access y se cagaba de la risa de Magda (Bleizeffer, esposa de Jorge)".

El motivo de la nueva pelea fue que la pareja de Jorge hizo pública una imagen donde aparece Luis Miguel junto a ellos, a través de redes sociales, este hecho le molestó al cantante, por lo que "El burro" recibió una llamada donde le pidieron que borrara la imagen.

"En la vida le había pedido una foto a ese cabrón y saliendo de ahí Magda me dice '¿la puedo subir?', le digo pues súbela y se armó un pedo... es ahí donde dije 'ya que hueva la relación', ya pasó", afirmó.

Asimismo aprovechó para aclarar que, contrario a lo que se plasmó la serie, no fue el cineasta Alejandro González Iñárritu quien le robó la novia a Luis Miguel, sino al revés. Incluso contó que durante su participación en el video musical "Cuando calienta el sol", él tenía el encargo por parte de Iñárritu de cerciorarse de que no hubiera relación entre "El sol" y su novia, la fotógrafa Mariana Yazbeck.

"Yo oculté un besillo y se lo dijo un amigo de 'El negro' (Iñárritú) que estaba ahí, en el Baby O, entonces yo tuve pedos con 'El negro', con Mariana y bueno".

Además de este tema, el también actor expuso otras situaciones de su vida personal, entre ellas su consumo de drogas. "He probado drogas, sería un cínico si dijera que no… por supuesto que sí y me gustó". Aseguró que consumió marihuana, cocaína y éxtasis, pero que lo dejó hace mucho tiempo, luego de que esta última sustancia le provocara ataques de pánico constantes.

"Noviembre de 1995 fue la última vez que me metí una tacha, en una posada de W FM, en casa de Charo (Fernández) y al otro día me estaba muriendo, fue el primer panic attack que me da. Salgo en el coche y de repente empiezo a sentir de la nada el corazón y la presión aquí (en el pecho) y dije 'me voy a morir', el demonio, el diablo, la muerte".