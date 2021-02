Defienden en Gómez Palacio aprobación de reglas de programas de apoyo al campo

El secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Zuriel Abraham Rosas Correa, aseguró que la reciente aprobación de las reglas de operación de los programas municipales de apoyo al campo son apenas un primer paso que aporta un respaldo legal a los mismos. "El hecho de aprobar y publicar las reglas de operación garantiza a la ciudadanía un acceso libre a los referidos lineamientos", dijo.

Además declaró que la aprobación de estas reglas permite contar con un respaldo legal de la ejecución de los Programas Operativos Anuales (POA) ofreciendo una mayor certeza jurídica.

"Las reglas de operación aprobadas por este Ayuntamiento dan oportunidad a los miembros del Cabildo de analizar y emitir su sentido racional del voto, garantizando la pluralidad de opiniones y corrientes ideológicas representadas en el cuerpo colegiado", expuso el funcionario.

Las reglas corresponden al programa de suplemento alimenticio para mejoramiento de ganado caprino, bovino, ovino, entrega de fertilizante orgánico a nogales, de apoyos con árboles de nogal para reposición, programa de apoyo a productores agrícolas, entrega de semilla de alfalfa y de frijol.

El programa de apoyos al campo son la respuesta de la alcaldesa Marina Vitela ante la necesidad expuesta del sector campesino pero dividió opiniones en la fracción del PRI y en la del PAN. "No estamos en contra del apoyo pero es que no se establecen montos máximos y mínimos para los beneficiarios ni un monto total del programa y no conocemos el Programa Operativo Anual ni la fecha de apertura y cierre de las ventanillas, entonces nosotros habremos de vigilar que la convocatoria cumpla con la ley electoral y la desarrollo social en la materia", dijo el regidor panista Francisco Bueno. No obstante, la regidora también panista, Sandra Vázquez, sí votó a favor de las reglas de operación de este paquete de apoyos al campo. Ambos son los únicos panistas en el Cabildo.

Esta divergencia de opiniones ocurrió también en la fracción del PRI, donde el regidor Francisco Bardán y la regidora Aideé Román votaron en contra de estas reglas de operación mientras que las regidoras priistas Estrella Morón y Anabel Fernández votaron a favor, mientras que el presidente del PRI local y también regidor por este partido, Juan Moreno, prefirió abstenerse.