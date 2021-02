No soy candidato plurinominal: Zermeño

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, afirmó que se encuentra listo para solicitar licencia de su puesto "hasta finales de mes", además se resistió a revelar el nombre de la persona que propondrá al Congreso de Coahuila para que ocupe su oficina mientras compite por una diputación federal de parte del Partido Acción Nacional (PAN). "En su momento lo van a conocer (el perfil), el Ayuntamiento tiene un equipo de trabajo, de gente profesional y habrá una propuesta responsable para que se siga trabajando bajo los objetivos, bajo el progreso que hemos tenido en esta administración", indicó.

Zermeño fue enfático en que no estará registrado como candidato plurinominal a una diputación federal, por lo que deberá solicitar el voto a la ciudadanía para llegar al Congreso federal. "No, no estoy en ninguna lista plurinominal… En Coahuila las candidaturas son por designación y en los reglamentos del partido, donde hay designaciones tiene que ratificarlas el Comité Ejecutivo Nacional del PAN; en mi caso, como el de quienes vayan a ser candidatos en Coahuila, hemos sido designados y ya se confirmó, pero yo no soy candidato plurinominal, voy a jugar de mayoría en el quinto distrito", indicó el presidente municipal.

Anteriormente Zermeño informó que tiene ya alguna propuesta respecto a la persona que podría reemplazarlo mientras busca la candidatura a la diputación federal del quinto distrito, perfil que se enviará al Congreso estatal para su análisis y posible aprobación.

Al ser su licencia por un periodo prolongado, el alcalde adelantó que no podrá designarse al primer regidor de Torreón, pues ese perfil solamente aplica para periodos no mayores a los 15 días, además de que el regidor, Ignacio García, es también líder del PAN en el municipio. No obstante, tampoco ha adelantado ningún otro detalle sobre la persona que podría ocupar su puesto de forma temporal.