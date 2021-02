Centros comerciales se alistan para reapertura

Ante la apertura de centros comerciales y tiendas departamentales este martes, las diversas tiendas que están en el Centro Comercial Santa Fe y Patio Santa Fe se preparan para su apertura; sin embargo, aún desconocen bajo qué esquema trabajarán para evitar contagios, pero esperan que la situación mejore.

En un recorrido realizado por medios de circulación nacional a dichos centros comerciales, de los más importantes del poniente de la Ciudad de México, se observó que alrededor de las 11:00 horas, los trabajadores de las tiendas estaban ordenando artículos y acomodando el mobiliario, así como pegando carteles de las diversas medidas sanitarias impuestas por el Gobierno de la Ciudad de México.

"Hasta este lunes seguimos con el esquema de entrega en puerta, pides por internet y te lo damos en tienda. No hay una orden hasta el momento de abrir, y la verdad es que no son claras las reglas, nosotros somos un establecimiento no esencial de electrónica", dijo Javier, gerente de una tienda.

En tanto, se pudo observar que el acceso a tiendas de telefonía celular, farmacia, bancos y comida estaban permitidos con un aforo de 20%, pero los clientes solo pueden permanecer, máximo, 30 minutos.

Pese a la reapertura, las altas congregaciones de personas en tiendas quedaron en el olvido, por lo que gerentes de tiendas departamentales mencionaron que seguirán con el esquema de compra en línea para proteger a los empleados ante el virus; sin embargo, no descartaron que puedan operar a partir de este martes las 24 horas.

Mientras tanto, y a diferencia del Centro Comercial Santa Fe, Patio Santa Fe realiza una estricta toma de temperatura, exigen portar bien el cubrebocas y que los clientes se apliquen gel antibacterial. "El martes abren tiendas, no todas", explicaron diversos elementos de seguridad.

"Los centros comerciales no dejaron de operar, muchos clientes vienen a recoger sus mercancías a las tiendas y estaban abiertas principalmente por el área de comida rápida y bancos", dijo Mauricio, empleado del lugar.

Hasta el momento, las áreas de comida rápida se encuentran restringidas debido a que no tienen un espacio al aire libre amplio; sin embargo, se pueden solicitar alimentos para llevar.

REAPERTURA

La Secretaría de Desarrollo Económico informó que, a través de la aplicación del programa Activar sin Arriesgar, podrán retomar actividades 601 tiendas departamentales y centros comerciales en la capital, lo que representa aproximadamente 66 mil 490 personas que laboran en dichos centros, a partir del próximo martes 9 de febrero.

"El Gobierno de la Ciudad ha estado siempre en un diálogo constante con todos los sectores económicos, en este caso, a través de mesas de trabajo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), pudimos llegar a la reactivación, siguiendo rigurosas medidas sanitarias", indicó en un comunicado de prensa.

Los 338 centros comerciales y 263 tiendas departamentales que reabrirán, podrán hacerlo de martes a domingo, durante las 24 horas del día, manteniendo únicamente un aforo de 20% e implementando obligatoriamente el código QR para empleados y clientes, aplicando pruebas de COVID-19 semanales a vendedores de piso, al mismo tiempo que restaurantes y áreas de comida sólo podrán atender comensales en áreas al aire libre.

En ese sentido, Sedeco invitó a todas las unidades económicas que reinician operaciones a registrar sus actividades y a cumplir con todas las medidas sanitarias de protección a la salud, así como todos los protocolos para evitar contagios.