Coahuila un millón de vacunas

POR COMPRAR

Casos

La Secretaría de Salud en Coahuila presentó una de las cifras más bajas en el año en relación con el número de contagios confirmados en un día, 165; 20 son en Saltillo.

29

DE FEBRERO

De 2020 se registró el primer caso del nuevo coronavirus en la ciudad de Torreón.

NúMERO El Gobierno de Coahuila mantiene las negociaciones para que un laboratorio extranjero proporcione vacunas contra el COVID-19, según informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme al término de la reunión de ayer del Subcomité Técnico de Salud de La Laguna.

Dijo que se trata de un trámite con pláticas "muy serias" con los representantes de la empresa farmacéutica en cuestión, aunque admitió que el factor de la sobredemanda podría significar que las dosis puedan llegar en el corto o mediano plazo.

"Seguimos en la negociación con las empresas farmacéuticas, les he comentado, les dije la semana pasada y también a los medios de comunicación en la ciudad de Saltillo hace un par de días, que no quisiera generar expectativas hasta no tener la negociación al cien por ciento, espero que nos resuelvan pronto, la verdad es que a Coahuila le interesa incluso el compromiso que pueda ser en meses posteriores, es decir, no en este momento, sabemos que hay ahorita una sobredemanda de la vacuna, pero no nos importaría que tuviéramos la negociación a meses posteriores y en eso estamos", expresó.

El gobernador dijo que tales negociaciones están cercanas a definirse, principalmente en cuestiones como los tiempos de entrega, montos y sobre todo el recurso que deberá erogarse de parte del Gobierno estatal.

En ese sentido, recordó que la intención es adquirir dosis suficientes para inmunizar al menos a un millón de coahuilenses, y estimó incluso que podría ser en un lapso de dos semanas cuando se tengan avances concretos respecto al tema de la adquisición de vacunas.

"Yo creo que tenemos probabilidad de que en un par de semanas nosotros ya tengamos una respuesta firme por parte de la empresa… Lo estamos haciendo únicamente nosotros en el caso del estado de Coahuila".

Fotos: La i

Tel.- 7166012