'Goku' recuerda a Ricardo Silva, fallecido cantante de Dragon Ball Z

Una de las características del cantante Ricardo Silva era que siempre tenía una sonrisa y así lo recuerda el actor de doblaje Mario Castañeda.

"Pensando siempre que no importaba lo que estuviera pasando o lo que hubiera que vivir, siempre había un momento para sonreír", comenta en entrevista.

La noticia de su muerte ocurrida este domingo a unos días de darse a conocer que estaba hospitalizado, impactó a más de una generación que creció escuchándolo a través de los openings (música de entrada) de animes y caricaturas como Dragon Ball Z, Patoaventuras y Supercampeones.

Aunque aún no lo ha confirmado su familia, Silva habría muerto a consecuencia del COVID-19 este 7 de febrero, el mismo día de su cumpleaños.

"Su muerte cae como bomba porque esta pandemia, esta enfermedad se lleva gente muy valiosa, joven realmente, porque a sus 67 años tenía muchísimo que ofrecer todavía", señala Castañeda.

El cantante grabó infinidad de temas, uno de ellos Cha-la-head-cha-la que sirvió de entrada para Dragon Ball Z y se convirtió en un himno para los seguidores del anime protagonizado por "Goku" (personaje cuyo doblaje latino es de Mario Castañeda).

"Era reconocido en toda Latinoamérica y en todos los lados donde llegó nuestro doblaje como un gran intérprete, viajamos por toda Latinoamérica y la República Mexicana presentándonos en escenarios y conciertos entonces la respuesta del público siempre fue increíble, pero no sólo Dragon Ball lo proyectó, la verdad es que creo que tenía más de 60 openings", relata Mario.

Apenas el pasado 28 de enero Silva había despedido a su madre Teresa Elizondo y su hermano Luis Silva. Además el músico planeaba participar en un evento vía zoom el próximo 20 de febrero junto a otras personalidades del doblaje como Arturo Mercado y Ernesto Lezama.

Castañeda recuerda que por la pandemia habían dejado de verse pero seguían en contacto a través de sus redes sociales.

Comparte que el último contacto que tuvo con él fue en noviembre para grabar un especial navideño de la juguetería Bandai.

Después de enterarse que lo internaron, René García (voz de "Vegeta") y él esperaban una buena noticia pero no sucedió. Sin embargo, el actor y director de voz agradece la reacción que ha surgido de los seguidores de Silva.

"Gracias por todo el cariño, el amor, el aplauso que se le dio a Ricardo; la verdad es que fue merecido por él, trabajó por él, lo cuidó y le devolvió a la gente todo ese cariño multiplicado por más. Él usaba un sombrero siempre cuando salía al escenario y no dejó nada en el sombrero, no dejó nada escondido, no se quedó a medias, no pensaba 'estoy preparando para dentro de diez años algo mucho mejor', no, él dio todo".

"Estamos viendo en un ejemplo doloroso lo que es el Covid, yo sé que mucha gente no cree, que se molestan con el cubrebocas, pero yo he tenido varios casos cercanos dolorosos como el de Ricardo para creer y constatar que es algo cierto y nos tenemos que cuidar. Así como he visto gente salir de la enfermedad en esta ocasión nos toca enterrar a un hermano que se lo lleva".

Al respecto, Castañeda le pide al público cuidarse así como quedarse en sus casas si no es necesario salir.

"No sé si es un invento o no pero mi amigo Ricardo ya no está aquí y su muerte está relacionada con esto así que por supuesto que voy a seguir creyendo que hay que cuidarse como él se cuidaba".

Para Castañeda el trabajo de Ricardo Silva era impecable, de ahí que fuera llamado para poner voz a gran cantidad de temas.

"Siempre fue muy positivo su trabajo y la repuesta de la gente, pero verlo moverse en el escenario y compartir con la gente los momentos de las canciones icónicas que cantó era impresionante y siempre cerraba con Cha-la-head-cha-la y me tocó verlo desde un lado del escenario en su relación con el público y creo que eso era lo más grande, el momento que mayor satisfacción le daba y donde expresaba su talento".

"La grabación ahí está y la puedes comprar pero mirarlo en el escenario... tenía un estilo, su sonrisa, la forma en que llevaba a la gente era impresionante".