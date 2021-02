Siguen ignorando medidas en Durango

Durante este domingo se apreció una gran afluencia de personas, incluyendo a adultos mayores y niños, al tianguis de la explanada del Santuario.

La flexibilización de algunas medidas de prevención de contagios de COVID-19 para la actividad comercial fue entendida equivocadamente por la ciudadanía como una medida de relajación de las acciones preventivas, exponiendo incluso a sectores vulnerables de manera evidente.

En un recorrido se constató una evidente omisión a las recomendaciones mínimas de las autoridades sanitarias, pues no había sana distancia, algunos no portaban el cubrebocas de manera correcta, no se colocaron el gel antibacterial después de tocar diversos objetos y el control de la asistencia fue nulo.