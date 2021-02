Juegos de antaño y sus palabras

Amo a to, matarile rile rile /Qué quiere usted, matarile rile rión /Quiero un listón, matarile rile rile / ¿De qué color? Matarile rile rión

Por mera curiosidad, en cierta ocasión me he puesto a revisar los juegos que se jugaban hace años y me he topado con un montón de palabras raras que me llaman la atención, así que me he puesto a investigar algunas de ellas, para saber de dónde salieron y de repente me encuentro algunas sorpresas.

La matatena, por ejemplo, nos dice el Diccionario de Mexicanismos que es una palabra de origen náhuatl que viene de matetema y que se refiere a "llenar la mano de piedritas" porque maitl es la mano y tetl significa piedra.

A los muchachos nos gustaba jugar a las machincuepas que son maromas o volteretas. La palabrita es también de origen náhuatl y "para variar" viene de maitl, mano y tzincuepa que es "cambiar de lado" o voltearse, porque se deriva de tzintli que son "las pompis" y cuepa que es dar un giro.

Se jugaba también a "las comiditas" elaborando pastelillos de lodo que algunos hasta se comían, o a "las escondidillas" donde el que perdía un juego tenía que ponerse en un rincón y contar en voz alta hasta treinta "y una más", mientras los demás se escondían y aquel, al terminar el conteo tenía que encontrarlos gritando: "uno dos tres por Elvirita que está detrás del ropero" y correr a tocar la bais-la base- antes que Elvirita, para que en la siguiente vuelta ella fuera la que contara y buscara a la gente.

Así, a muchos nos tocó todavía jugar a "la roña" que consistía en tocar a un compañero para contagiarlo, antes de que pidiera taim, o sea time-tiempo pues-o que tocara la bais. También a "las comadritas", a las carreras, o a brincar la reata. Algunas veces, a la gallinita ciega, donde había que localizar a los compañeros que andaban alrededor gritando; o alos encantados que era como la roña, pero cuando te tocaban te tenías que quedar inmóvil hasta que un compañero viniera a desencantarte.

Si no estaban los papás hacíamos guerra de almohadazos… pero cuando sí estaban, jugábamos algo más pacífico como la Rueda de San Miguel:

A la rueda de San Miguel, todos traen su caja de miel, a lo maduro, a lo maduro, que se voltee Ricky de burro…"

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA:

Araceli Quiroga ¿Qué es y para qué sirve la palabra Eureka?

LE RESPONDO:

Eureka es una exclamación que viene del griego y significa "lo encontré". Se supone que así exclamó Arquímedes cuando descubrió el principio de que "un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, será empujado con una fuerza vertical ascendente igual al peso del fluido desplazado por dicho cuerpo".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Dijo Homero: "La raza de los hombres es como la de las hojas: cuando una generación florece, otra declina".