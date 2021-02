The Weeknd, el artista que se ganó su lugar en el Super Bowl LV

Esta tarde por fin veremos lo que el músico canadiense The Weeknd tiene preparado para el show de medio tiempo del Super Bowl LV, pero mientras la hora llega si algo ha aclarado la estrella del pop es que no necesitará de ningún invitado para hacer lo propio en uno de los eventos más importantes de Estados Unidos.

Y es que Abel Makkonen Tesfaye, nombre real del intérprete, ha demostrado que se ganó su lugar en la industria con una relativamente corta carrera pero que sigue creciendo.

Apenas en 2015 fue que su primer gran éxito llegó con el álbum "Beauty behind the madness" y hoy, seis años después pasará a la historia en un evento en el que han participado figuras como Madonna, Lady Gaga, Bruno Mars y Michael Jackson.

¿Qué destaca en la música de The Weeknd?

El poder de lo retro

Uno de los temas que mejor respuesta han recibido de su último álbum, "After hours", es "Blinding lights", cuya base rítmica tiene un aire ochentero que nos remite a un éxito de la época "Take on me" del grupo Aha, pero la canción lejos está de sonar a plagio o a algo viejo sino que le da un giro a ritmos que ya conocemos y los moderniza. Como extra el impacto se complementa con el video que forma parte de una especie de mini filme que se ha construido con los demás sencillos del álbum.

Resultados en números

Al público les gusta y para muestra están las cifras. En 2020 la canción "Blinding lights" fue la más escuchada con más de 1.600 millones de streams en Spotify.

Impacto global

Es bien sabido que participar en el Super Bowl beneficia a ambas partes y en este caso es un punto a favor de Abel al llamar la atención del público a la par que ha anunciado su After hours tour 2022.

Reconocido por los grandes

Según recoge Forbes el propio Elton John lo ha alabado

"Tiene tantos tipos diferentes de música bajo la manga que los incorpora a su visión. No le interesa lo comercial, pero es uno de los artistas con mayor transmisión en Spotify. Como prince Marcha a su propio ritmo. Ésa es una forma ejemplar de ser un artista", señaló John a la revista Time.

La banda lo respalda

La polémica también ha rodeado su música, el momento más reciente fue a finales del 2020 cuando fue literalmente olvidado en las nominaciones del Grammy y personalidades como Elton John, Drake y Charlie Puth salieron en su defensa. Al respecto del desaire que le hizo la Academia encargada de hacer las nominaciones, The Weeknd comentó:

"Los Grammy siguen corrompidos. Nos deben transparencia a mí, a mis fans y a la industria".